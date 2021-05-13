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13/05/2021 08:19

【國務會議】李克強：減負穩崗擴就業政策延至年底，支持靈活就業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強１２日主持召開國務院
常務會議，決定將部分減負穩崗擴就業政策期限延長到今年底，確定進一步支持靈活就業措施。
　　會議指出，今年就業壓力依然較大，要繼續堅持就業優先，保持對市場主體特別是中小微企
業穩崗、重點群體就業的政策支持。會議決定，一是繼續實施失業保險穩崗返還政策。上年度失
業保險基金結餘備付期限在１年以上的統籌地區，今年可對符合條件的大型企業按不超過上年繳
納失業保險費的３０％返還、中小微企業按不超過６０％返還。
　　二是將去年實施的職業培訓、技能提升和高校畢業生見習補貼及發放失業補助金和臨時生活
補助、支持高校畢業生基層就業等政策延續至今年底。對企業吸納重點群體就業的，按規定給予
稅收減免、社會保險補貼等。
　　三是促進市場化就業，加大對「雙創」的政策支持，推進實施創業擔保貸款及貼息，促進高
校畢業生自強自立、就業創業。

＊進一步支持靈活就業＊

　　目前全國靈活就業人員達２億人。會議確定了進一步支持靈活就業的措施。一是研究制定靈
活就業人員參加城鄉居民基本養老保險的兜底措施。推動放開靈活就業人員在就業地參加社保的
戶籍限制。二是開展平台靈活就業人員職業傷害保障試點，合理界定平台企業責任，探索用工企
業購買商業保險、保險公司適當讓利、政府加大支持的機制。三是抓緊清理和取消不符合上位法
或不合理的收費罰款規定，為靈活就業創造好的環境。

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