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13/05/2021 08:19

【國務會議】李克強：應對大宗商品價格過快漲影響，加強金融支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強１２日主持召開國務院
常務會議，會議要求，跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快
上漲及其連帶影響。加強對受疫情持續影響行業企業的金融支持；支持發行不低於３０００億元
人民幣小微企業專項金融。

＊發行不低於３０００億元小微企業專項金融債＊

　　會議確定，一是引導民航企業與金融機構用好用足應急貸款政策。加強對文旅企業及線下零
售、住宿、交通運輸等其他受疫情影響較大行業的定向金融服務。繼續做好對製造業升級發展的
融資支持。
　　二是進一步加強小微金融服務。試點建立個體工商戶信用貸款評價體系，提高融資便利度。
支持發行不低於３０００億元人民幣小微企業專項金融債。確保銀行業普惠小微貸款實現增速、
戶數「兩增」，確保五家國有大型商業銀行普惠小微貸款增長３０％以上。
　　三是引導金融機構圍繞市場主體有針對性做好區域融資支持，促進相關地方改善營商環境和
金融生態。有效防範化解金融風險。會議要求，要跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調
節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運
行。
　　另外，會議通過《建設工程抗震管理條例（草案）》，明確新建、改擴建建設工程抗震設防
達標要求及措施，規範已建成建設工程的抗震鑒定、加固和維護，加強農村建設工程抗震設防。
壓實責任，強化監管，加大處罰力度，確保工程質量，保障人民生命財產安全。

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