【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗，送油送錢還出動女團

《經濟通通訊社記者林雯婕１３日上海專電》「免費打疫苗！免費打疫苗！打疫苗送禮品！

」最近走在上海鬧市區的街頭，總能聽見這樣的吆喝聲，特別是在商場或者地鐵站附近，有穿著

志願者服裝的工作人員手中握著一隻大聲公，反復地播放著關於疫苗接種的宣傳語，旁邊還立一

塊新冠疫苗宣傳牌，上面寫著注射新冠疫苗的具體時間、地點以及預約方式等。

當記者上前詢問打疫苗送甚麼禮品時，得到回覆都不盡相同：有的送三個雞蛋、一包牛奶、

餅乾、麵包等；有的送大米、送食用油等；豪氣的社區更是會送１００－２００元（人民幣．下

同）的商場購物券或者現金、甚至還有遊樂場門票等等。



＊接種人數達１２００萬人，約上海人口總數一半＊



其實，上海自４月起逐步向１８－７５歲人群以及港澳台和境外人士開放新冠疫苗接種以來

，各個區和街道為了向民眾宣傳和推廣新冠疫苗都各顯神通，推出自己的「特色服務」，除了贈

送禮品之外，不少社區還用專車接送居民前往疫苗注射點；在商場附近開設疫苗接種點並開設夜

場時段，方便居民下班後過來打針；有的還開展專場服務機制，設置上門流動接種點，打造流動

疫苗接種車等以及時彌補固定接種點的不足，可以說服務是相當地「到位」。

其中最轟動要數上海虹口區，該區出動了上海女子偶像團體ＳＮＨ４８擔當公益宣傳大使推

廣疫苗，安排在５月４日、５日兩天時間，為前來參與疫苗接種的粉絲送上偶像現場蓋章握手，

惹來許多其他省市粉絲的羨慕。不過，由於預約太過於火爆，官方於５月１日取消了該活動，改

為由粉絲自行分散接種，憑接種記錄前往ＳＮＨ４８星夢劇場蓋章。

在上海各區政府花式鼓勵打疫苗的作用下，上海疫苗普及率有所提高。數據顯示，截至５月

６日，上海新冠疫苗接種總劑次超過１８００萬劑次，接種人數達到１２００萬人，約為上海人

口總數的一半，其中６００萬人完成兩劑次接種。

上海市衛健委表示，目前上海全市共設置了７０個大型臨時接種點，２１８個社區接種點，

以及５７支機動接種隊伍，最大日接種量可達７４萬劑次以上。接下來，上海市將通過在高校、

園區、樓宇等場所設置臨時接種點和流動接種車上門等方式，提高接種服務可及性。



＊疫苗接種處於放量階段，疫苗企業進入獲利期＊



從全國接種情況來看，據衛健委資料，截止５月８日，國內接種劑次約３﹒２億劑次，正處

於快速放量階段。招商證券統計，目前國內每日接種新冠疫苗約４００－５００萬劑，與日均產

量基本相當。按照此接種進度，假設無需補充接種，為達到群體免疫接種水準，接種將預計持續

至２０２２年年中。

隨著疫苗注射鋪開，國內疫苗研發企業進入獲利期。東吳證券指出，隨著國內外多款新冠疫

苗獲批上市，預計短期內有望迎來接種密集期，二季度將是中國市場新冠疫苗大幅釋放業績關節

點。

Ｗｉｎｄ數據顯示，今年以來疫苗指數上漲１３％，近２０日疫苗指數漲幅約２１％。今年

４月，北上資金加倉多隻績優新冠疫苗和核酸檢測概念股，其中９隻股份獲北上資金增持逾億元

，分別是沃森生物（深：３００１４２）、華蘭生物（深：００２００７）、智飛生物

（深：３００１２２）、樂普醫療（深：３００００３）、安科生物（深：３００００９）等。

沃森生物增持金額最高，北上資金４月累計增持１０﹒３２億元。

