【新冠疫苗】巴西將暫停生產科興疫苗，原材料從中國出口受阻

《經濟通通訊社１３日專訊》巴西周三（１２日）宣布，由於用於生產新冠疫苗的原材料在

中國出口清關環節上有延誤，現有的原材料在本周五（１４日）將會耗盡，當地將暫停生產中國

科興疫苗。

負責生產疫苗的Ｂｕｔａｎｔａｎ生物醫學中心表示，由中國運往巴西的疫苗活性成分在５

月１３日之前不能完成清關，該批貨物尚無明確的到貨日期。該中心周五將向衛生部交付１００

萬劑疫苗，但之後由於原材料短缺，需要暫停生產。（ａｃ）

