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13/05/2021 12:02

【新冠疫苗】巴西將暫停生產科興疫苗，原材料從中國出口受阻

　　《經濟通通訊社１３日專訊》巴西周三（１２日）宣布，由於用於生產新冠疫苗的原材料在
中國出口清關環節上有延誤，現有的原材料在本周五（１４日）將會耗盡，當地將暫停生產中國
科興疫苗。
　　負責生產疫苗的Ｂｕｔａｎｔａｎ生物醫學中心表示，由中國運往巴西的疫苗活性成分在５
月１３日之前不能完成清關，該批貨物尚無明確的到貨日期。該中心周五將向衛生部交付１００
萬劑疫苗，但之後由於原材料短缺，需要暫停生產。（ａｃ）

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