《輪證高清－孫明哲》科網股急跌，合適條款窩輪大洗牌

《輪證高清》科網股近日走勢疲弱，多隻股份如阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）

等都跌至今年低位，相對而言騰訊（００７００）股價相對硬淨，資金亦積極流入其認購證趁低

部署，是近日最多資金流入的相關資產。但是，投資者如現階段計劃利用認購證捕捉股價反彈，

必須要重新審視市場的產品，挑選條款合適產品作部署，以中長期、輕微價外、低街貨證為目標

。

早前成交活躍的產品現在都因為股價急跌而變得價外，變得不適合市況，價外證容易受波幅

影響表現，若股價反彈同時波幅下跌，輪價很大機會出現不跟正股走的情況，加上早前留意的產

品可能在股價下跌時累積街貨，股價反彈會釋放沽壓，亦可能影響輪價表現。因此，投資者現時

需要重新檢視產品條款，挑選合適的產品，而從近日資金流向來看，資金的確轉移至貼價或輕微

價外證身上。

然而，投資者現時篩選產品或許會發現，條款合適的產品不如以往的多，市況急跌的確令發

行商未能及時發行合適新產品供應市場，投資者此時就要更加審慎，了解產品的條款及風險。以

騰訊認購證為例，以行使價５８０至６４０元之間、２個月期以上作篩選，得到的產品不足２０

隻，當中只有少數提供高於１０倍的實際槓桿，其中一隻是騰訊購２１２２８，行使價

６２６﹒３８元，７月到期，實際槓桿１２﹒７倍，是少數條款合適而且高槓桿、低街貨的產品

，值得留意。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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