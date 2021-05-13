【數字人幣】人行：力爭數字人民幣在杭州亞運會等應用場景落地

《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，人民銀行杭州中心支行相關負責人表示，將力爭

使數字人民幣在杭州亞運會等應用場景落地。

第１９屆亞洲運動會將於２０２２年０９月１０日至２０２２年０９月２５日在浙江省杭州

市舉行，杭州是中國第三個取得亞運會主辦權的城市。（ｊｔ）

