《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，人民銀行杭州中心支行相關負責人表示，將力爭
使數字人民幣在杭州亞運會等應用場景落地。
第１９屆亞洲運動會將於２０２２年０９月１０日至２０２２年０９月２５日在浙江省杭州
市舉行，杭州是中國第三個取得亞運會主辦權的城市。（ｊｔ）
13/05/2021 13:42
【數字人幣】人行：力爭數字人民幣在杭州亞運會等應用場景落地
《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，人民銀行杭州中心支行相關負責人表示，將力爭
使數字人民幣在杭州亞運會等應用場景落地。
第１９屆亞洲運動會將於２０２２年０９月１０日至２０２２年０９月２５日在浙江省杭州
市舉行，杭州是中國第三個取得亞運會主辦權的城市。（ｊｔ）
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