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13/05/2021 09:29

【中概焦點】傳內地禁周末校內外補習班，跟誰學隔晚重創逾７％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地今年以來對校外培訓機構加強監管，據《路透》周三
（１２日）引述消息人士表示，教育部和其他主管機構擬修訂規定，禁止校內補習班（一般科目
），以及周末的校內外補習班，還要求減少課後輔導，特別是英語和數學課，以減少學生平日上
課時數，消息指新規主要針對高三補習班。另外教育部還將限制培訓公司的收費水平。有關新規
最早可能在６月底前公布。
　　此外，強監管背景下，據報至少有一間提供課程輔導服務的大公司暫停了規模達１０億美元
的私募融資計劃。
　　校外培訓機構此起彼伏，從表面看只是增加了學生壓力，但深層次的影響可能是增添家庭生
活成本及降低生育意願。近日公布的第七次全國人口普查數據顯示，過去十年人口平均增長率為
０﹒５３％創下紀錄新低，反映人口保持低速增長態勢，其中生育率低企問題更為嚴重。
　　受消息拖累，課外教育類中概股隔晚股價大跌，跟誰學挫７﹒３％，新東方跌
５﹒８％，好未來跌２﹒１％。

＊校內及周末的學術輔導課將被禁止＊

　　教育部３月底印發《關於大力推進幼兒園與小學科學銜接的指導意見》，要求校外培訓機構
不得對學前兒童違規進行培訓。全國各地隨即掀起對教培機構的監管與處罰，阿里巴巴
（０９９８８）和百度（０９８８８）投資作業幫、騰訊（００７００）入股的猿輔導等在線教
育機構全面下架了針對學前兒童的課程，並已接受地方監管機構頂格罰款。
　　另外。此前網傳教育部發通知，開展減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔試點工
作，要求中央和地方主流媒體、公共場所、居民區各類廣告牌和網絡平台等，均不得刊登、播發
線上線下培訓廣告等。（ｗｌ、ｅｙ）

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