【數據解讀】人行王一鳴：４月貨幣信貸保持較強支持力度

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行昨日（１２日）公布４月份金融數據，全面低於預期

，引發市場對經濟支持力度的憂慮。人行貨幣政策委員會委員王一鳴接受《上海證券報》採訪時

表示，從４月份金融數據看，金融體系對實體經濟仍然保持較強的支持力度。一方面，貸款總量

保持平穩增長，有效滿足了實體經濟的融資需求。

４月份新增人民幣貸款１﹒４７萬億元（人民幣．下同），低於１﹒６萬億的市場預期，雖

比處於疫情期間的２０２０年同期少增２２９３億元，但仍比正常年份的２０１９年同期多增

４５２５億元。王一鳴認為，這表明企業融資需求仍然比較旺盛且得到較好滿足。新增貸款比去

年同期少增，主要是因為去年４月份企業在疫情衝擊下經營極為困難，自有資金嚴重不足，需要

額外的融資支持。今年以來企業經營明顯好轉，融資需求相應有所減少。



＊貸款的期限和投向結構比較好＊



另一方面，貸款的期限和投向結構也比較好。數據顯示，４月份中長期貸款新增６６０５億

元，同比多增１０５８億元，已經連續１４個月多增，這表明企業預期持續改善，投資意願增強

，並將對下階段投資回升形成支撐。同時，金融對重點領域、薄弱環節的支持也在持續強化，小

微企業融資便利度提升，普惠性增強，普惠小微企業貸款一季度末同比增長３４﹒３％，增速比

２０２０年末高４個百分點；一季度增加１﹒５８萬億元，同比多增７３６０億元。

４月末Ｍ２同比增８﹒１％，低於預期的９﹒３％，社融規模存量同比增速回落至

１１﹒７％。對此，王一鳴表示，這主要是因為２０２０年貨幣政策發力比較早，２０２１年金

融數據同比增速在高基數基礎上有所回落，這是正常的。從貸款、Ｍ２、社會融資規模的增量看

，與正常年份相比都不少。從２０２０年、２０２１年兩年平均看，４月末Ｍ２、社會融資規模

增速分別為９﹒６％和１１﹒９％，同名義經濟增速基本匹配。（ｗｌ）

