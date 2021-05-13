《陶冬天下－陶冬》供應鏈觸發的滯漲？

《陶冬天下》今天早上，兩份通告引起了筆者的警覺。第一份是中國某鋼廠向客戶發信，暫

停供應鋼制品，原因是原物料價格暴漲使得工廠無法承受巨大虧損，工廠也沒有重新定價的能力

，鋼廠說暫停供應兩個星期，不過是否需要延期就不得而知。第二份是德國某化工企業，暫時停

止一系列產品發貨，據查原因是物料供應中斷，供應可能要等到九月才可以完全恢復，全球範圍

內化工行業供應短缺的漣漪正在擴散。



兩份通告所涉及的都是供應鏈斷裂導致生產停頓，他們的無法提供中間產品，下游生產和最

終消費均會遭遇連鎖反應。過去數月從芯片到銅礦再到船運，供應鏈發生阻滯層出不窮，導致相

應產品價格暴漲，甚至漲價也無法改善短期供應瓶頸，供應鏈斷裂所帶來的衝擊正在不同行業中

蔓延。供應短缺的原因各有不同，但是結果卻是類似的 原物料價格暴漲、庫存急降、工廠停工

。多數供應量瓶頸需要幾個月甚至幾年的時間才能打通，疫情再次爆發只會增加更多的不確定性

。



市場的另一端，投資者在熱切地期待全球經濟的爆炸性復甦，再通脹故事被唱得高聳入雲。

的確，盡管歐日經濟受到疫情逆轉的衝擊，美國的疫情已經見到明顯改善，經濟重啟正在發生。

消費者長期被困家中積聚了大量的購買力，加上拜登政府巨額財政刺激，美國一地便有５﹒４萬

億美元的超額儲蓄等待釋放。經濟學家和市場人士因此對經濟復甦前景感到十分樂觀。



問題在於供應能否跟得上。貨運能力早已進入極限狀態，集裝箱短缺和消毒程序也加重了瓶

頸狀況。如今原物料供應開始叫停，導致成本拉動型通貨膨脹，甚至直接導致供應缺口。



通貨膨脹已經在世界範圍內全面反彈了，各大央行對此的反應出奇一致，標準答案是「目前

所見的物價上漲來自去年的低基數，屬於過渡性質，貨幣政策不會因此改變」。毫無疑問，新冠

疫情導致全球生產和消費的坍塌，制造出一個罕見的基數效應，各國一定會有一段時間同比通貨

膨脹較高。另外石油價格從去年災難性暴跌中恢復過來，反彈幅度一定大，而且貨幣政策對此沒

有多少影響力。然而除此之外，有沒有其他的物價壓力呢？



央行官員中，有許多優秀的經濟學家，他們的學術水平毋庸置疑，但是我們正在經歷一段史

無前例的歷史。百年一遇的疫情所催生出來的生產停頓是史無前例的，由此衍生出來的產業鏈瓶

頸也是史無前例的，這種情景從來沒有在經濟學教科書中出現過。傳統經濟學所描述的需求帶動

供應╱供應瞬間增加可以滿足上升的需求這種場景，並不適合於目前的經濟環境，並不適合於暴

力復甦所制造出的市場環境。基於一般均衡理論所作出的分析，可能在各種生產、運輸瓶頸下變

得狼狽不堪。我們正在經歷不一樣的復甦，這是央行和市場目前的盲區。



全球經濟強勁復甦，會不會出現？筆者認為會有，一定有。基數效應以外的通貨膨脹會不會

出現，筆者認為會有，而且因為供應鏈短缺而來得更凶猛。受限於供應瓶頸，增長反彈可能受到

一定抑制，更大力度的刺激可能更多轉化成物價壓力。美聯儲等貨幣當局會不會提早加息？筆者

認為，可能需要表達立場，口頭干預是一定的，提早削減購債額度可能發生，縮表最快也要等到

明年年中，加息最快也要等到２０２３年。任何政策利率上的動態，都會導致美國國債市場的連

鎖反應，不僅影響拜登政府的刺激措施，甚至導致財政坍塌。拜登的財政刺激措施會不會縮水？

筆者認為會，經濟和通脹明顯升溫，民主黨溫和派議員未必再支持不計後果的財政擴張。



滯漲會不會發生？筆者相信，在個別領域會發生，但是在整體經濟中則未必出現，更可能出

現的情況是行業與企業盈利發生重大的重新分配。這個結論是否正確，留待時間檢驗。最後申明

，筆者也是傳統經濟學調教出來的，對這個前所未遇的經濟變局也可能有盲點。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

