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即市新聞

13/05/2021 09:39

【聚焦人幣】人幣中間價創一周低，即期低開１３５點報６﹒４５６

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６１２，
較上個交易日跌３５４點子，實現兩連貶，至近一周低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１３５點子，報６﹒４５６０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒４４２５。
　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，美國通脹數據將決定美元和美債的方向，不排除未來幾
天人民幣重新測試６﹒４０大關的可能性。接下來人民幣也需要更高的彈性，以應對通脹和可能
的資本外流壓力。（ｊｔ）

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