【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠，結束連續三日淨投放。人行

已連續５２天開展１００億元的逆回購，且是第１２１日進行逆回購。（ａｃ）

