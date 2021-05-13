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即市新聞

13/05/2021 09:14

【人口普查】數據被指漏洞多，統計局稱不應與非普查年份數據比較

　　《經濟通通訊社１３日專訊》備受外界關注的第七次全國人口普查結果日前公布，盡管人口
繼續低速增長，但是外界出現質疑數據真確性的聲音，更有海外學者稱今次普查「充滿水分」，
質量是史上最差。國家統計局昨晚（１２日）就此作出回應。
　　外界對人口普查結果最大的疑惑在於，目前全國０至１４歲人口約２﹒５３億人，而此前十
三年間只有２﹒１１億人出生，計入死亡和移入等因素，去年出生人口仍須暴增至４０００萬人
才能達到２﹒５３億，不過去年出生人口只有１２００萬人，數字對不上。統計局對此表示，有
關差異是兩項數據的來源不同，因為中國會在非普查年份以抽樣調查方式推算出生率，所以產生
誤差，導致部分年份的出生人口偏低，而今次人口普查的漏登率大幅降低，很多原來漏登的人口
通過這次普查都登記上來，所以相應年齡人口會比以前的出生人口數字多一些。
　　另外，有人按人口普查數據推算，全國人口在２０２０年增加了１１７３萬人，再將這個數
據減去出生人口數字，得出去年死亡人口只有２７萬人，遠低於２０１９年官方公布的死亡人口
９９８萬。統計局回應稱，２０１９年的人口數據是通過抽樣調查數據推算的，不應該將兩組數
據相減來計算年度變化，至於人口年齡結構等其他數據也屬於這種情況，不應計算年度變化。（
ｅｙ）

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