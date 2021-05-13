【華為風波】孟晚舟引渡案預計８月３日開審，為期三周

《經濟通通訊社１３日專訊》華為副董事長孟晚舟的引渡聆訊預期於８月３日開始，為期３

周，孟晚舟的代表律師周三（１２日）對法院表示，計劃在６月７日申請新證據呈堂。

根據美方指控，華為通過關聯公司Ｓｋｙｃｏｍ在伊朗開展業務，違反美方禁令，而孟晚舟

涉嫌誤導匯豐（００００５），聲稱已將Ｓｋｙｃｏｍ出售，被控欺詐等罪名。孟晚舟在

２０１８年１２月在加拿大溫哥華機場轉機時被捕，美國要求加方引渡她至美國受審。（ｅｙ）

