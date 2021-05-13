【ＦＯＣＵＳ】市場激辯通脹走勢，盯緊中國信貸脈衝

【ＦＯＣＵＳ】拜登、鮑叔聯袂主演的「福利＋印鈔」大戲，迎來中場「攪局者」－－通脹

。美國勞工部公布，４月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年錄金融海嘯以來最大漲幅，位高如聯儲

第二把交椅的克拉里達也直認「驚訝」；核心ＣＰＩ環比更錄３９年最大漲幅，道指急挫近７百

點。

數據引發市場就通脹到底是聯儲描述的「暫時性」還是正不可避免邁向「滯脹」激辯，並將

恐慌指數（ＶＩＸ）一度推升至逾２８。但正如股神巴菲特所言，「Ｔｈｅ ｔｒｕｅ

ｉｎｖｅｓｔｏｒ ｗｅｌｃｏｍｅｓ ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ」。



＊低基數擾動同比，環比連續４月加速＊



大開印鈔機的美聯儲「平均通脹目標」的文字遊戲，根基似正動搖。最新揭盅的４月

ＣＰＩ同比飆升４﹒２％，錄２００８年６月以來最大漲幅；如果說同比數據受到去年同期疫情

大爆發導致的低基數效應干擾，環比實則更驚嚇。

４月ＣＰＩ按月升０﹒８％，是市場預期的４倍，不計食品和能源的核心ＣＰＩ更按月升

０﹒９％，為１９８１年以來最勁。著名的黃金大好友Ｐｅｔｅｒ Ｓｃｈｉｆｆ就指，首

４月ＣＰＩ環比分別增０﹒３％、０﹒４％、０﹒６％、０﹒８％，倘此趨勢持續，年底時通脹

的年化升幅或高達２０％。



＊二手車及機票領銜漲，賣方齊澆冷水＊



那麼，到底是什麼驅動ＣＰＩ上衝？首推創紀錄月度漲幅的二手汽車價格（１０％），以及

受惠「愛旅行，去到盡」而加價的機票價格（１０﹒２％）；而食物價格僅升不到

０﹒４％，能源價格更倒跌。

鑒於此，美銀認為，近期的通脹壓力是由商品短缺和重新開放造成，聯儲料繼續重申價格上

漲是短暫的一次性，而非持續的通脹。高盛同稱，隨著疫情消退、學校重新開放，勞動力供應將

改善，眼前的通脹升勢最終將是暫時性。債券巨頭Ｐｉｍｃｏ亦表示，債券交易員對未來幾年通

脹達３％的預期過於激進。

不過，跟上述賣方機構跟聯儲站在同一陣線，齊為通脹澆冷水不同，一早警告拜登刺激計劃

將令經濟過熱的前財長薩默斯就稱，「相當關注」通脹風險，敦促華府公開表達對通脹的更大關

注、暗示聯邦失業救助金９月到期後不會延長、減慢倉促分發救助資金。



＊拒聯邦補助、生產率上升等雜音持續＊



值得一提的是，目前已有密蘇里，蒙大拿、愛荷華等９個共和黨執掌的州，公開拒絕來自聯

邦政府的每周３００美元補充失業救助金；此外，儘管美國「用工荒」持續影響供給，但衡量每

名工人每小時產出的生產率首季按年增５﹒４％，勝過市場預期。

通脹黏性及勞動力市場再平衡前景究竟如何，未來數月的各種擾動或雜音料續放大市場波動

，但如股神所言，「真正的投資者歡迎波動」，要把握通脹乃至未來股市走勢，盯緊中國的信貸

脈衝領先指標何時見底，將有啟示。

