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即市新聞

14/05/2021 17:27

《陸言堂－陳永陸》全球股市暫不會出現持續性跌勢

　　《陸言堂》港股兩日大幅波動，當然對比美股，波幅仍然微不足道。
　
　　引發美股及港股波動的主要原因，乃是由於美國最新的通脹數據，超出市場預期，因此令市
場擔心，美國可能會出現超級通脹的情況，從而令聯儲局加快加息的步伐。不過，如果細心分析
通脹數據的內容，可能只是受到去年基數較少、部分行業因為經濟重啟而引發短期的價格上升，
暫時未有很大的數據顯示，美國的通脹正在急速上升，當然是否真的如此仍然要觀察，但至少聯
儲局亦相信長期的通脹風險仍然不高。
　
　　事實上，聯儲局不少官員在通脹數據公布後，都立即跑出來降溫，希望令市場釋除疑慮，表
示長期通脹的壓力不大，當然這除了一個月的數字不能作準外，更大的原因是２０１５年當聯儲
局開始為２００８年金融海嘯的量化政策進行退市時，經濟下跌的速度十分快速，令聯儲局明白
退市的速度不能過快，寧可經濟出現短期的過熱情況，亦不要在經濟未完全復甦的時候，過早退
市。故此，聯儲局的「鴿派」現象應該不會在一時三刻出現改變，亦即是市場可能會出現如這個
星期般的大幅波動，但在聯儲局等央行的支持下，全球股市暫時不會出現持續性的跌勢。
　
　　至於板塊上，科技股持續的弱勢，或多或少都在影響恆指的走勢，因為恆指的龍頭股不少都
是科技股，所以恆指暫難重上２９０００點水平企穩，不過要留意的不是所有科網股都不值得留
意，只要不太受內地反壟斷法等因素影響、不成為美國的目標、不受資源價格上升所影響，這些
股份就可以成為吸納的對象。其中騰訊（００７００）、小米（０１８１０）會是不錯的選擇。
　
　　另外，雖然內地對資源價格上升十分關注，但由於現時不是由炒賣導致，而是有實際的需求
，所以資源價格不會持續受政策所影響，仍然有上升的空間，趁資源股回調，可以吸納。
《獨立股評人　陳永陸》

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