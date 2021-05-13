《經濟通通訊社１３日專訊》香港政府凌晨刊憲，維持現行防疫社交距離措施，為期１４天
，至５月２６日。
食物及衞生局表示，疫苗氣泡第一階段措施落實情況大致穩定有序，為了讓相關場所負責人
及市民適應相關措施，政府會繼續維持現行適用於餐飲業務場所及表列場所的規定及限制，以及
有關群組聚集及佩戴口罩的要求。（ｃｌ）
13/05/2021 09:02
【新冠肺炎】港府刊憲維持現行社交距離措施至本月２６日
《經濟通通訊社１３日專訊》香港政府凌晨刊憲，維持現行防疫社交距離措施，為期１４天
，至５月２６日。
食物及衞生局表示，疫苗氣泡第一階段措施落實情況大致穩定有序，為了讓相關場所負責人
及市民適應相關措施，政府會繼續維持現行適用於餐飲業務場所及表列場所的規定及限制，以及
有關群組聚集及佩戴口罩的要求。（ｃｌ）
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