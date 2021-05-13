《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，本港今日新增約３宗新冠肺炎確診個案，包括早前感
染變種病毒、伯嘉士大廈菲裔女子哥哥的女友，以及２宗輸入個案，並無源頭不明個案。當局將
不設疫情記者會。
本港昨天再多兩宗確診，一宗由菲律賓輸入，另一宗涉及被傳染變種病毒菲裔女護士的４２
歲胞兄（個案編號：１１８１５），連續４天本地零確診斷纜。昨天初步確診少於１０宗。
理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆及其團隊發現，南非變種病毒本地傳播鏈的源頭，極
可能是２８歲菲律賓抵港男患者（＃１１５４４）。（ｃｌ）
13/05/2021 12:53
【新冠肺炎】消息：本港新增約３宗確診，不設疫情記者會
《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，本港今日新增約３宗新冠肺炎確診個案，包括早前感
染變種病毒、伯嘉士大廈菲裔女子哥哥的女友，以及２宗輸入個案，並無源頭不明個案。當局將
不設疫情記者會。
本港昨天再多兩宗確診，一宗由菲律賓輸入，另一宗涉及被傳染變種病毒菲裔女護士的４２
歲胞兄（個案編號：１１８１５），連續４天本地零確診斷纜。昨天初步確診少於１０宗。
理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆及其團隊發現，南非變種病毒本地傳播鏈的源頭，極
可能是２８歲菲律賓抵港男患者（＃１１５４４）。（ｃｌ）
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