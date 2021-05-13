《經濟通通訊社１３日專訊》創毅控股（０３９９２）公布，預期截至３月３１日止年度純
利比去年度升多於８０％。
該集團指，純利增長主因領取香港政府「保就業」計劃第一期及第二期發放的限時性的工資
補貼、接獲香港衛生署授予若干項檢疫設施清潔服務合約，以提供額外抗疫的清潔服務，以及接
獲由香港房屋委員會批出的一份新訂的物業管理合約、兩份新訂的借調合同以及五份新獨立護衛
服務合約。
該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）
13/05/2021 08:09
【企業盈喜】創毅控股（０３９９２）料全年純利升多於８０％
《經濟通通訊社１３日專訊》創毅控股（０３９９２）公布，預期截至３月３１日止年度純
利比去年度升多於８０％。
該集團指，純利增長主因領取香港政府「保就業」計劃第一期及第二期發放的限時性的工資
補貼、接獲香港衛生署授予若干項檢疫設施清潔服務合約，以提供額外抗疫的清潔服務，以及接
獲由香港房屋委員會批出的一份新訂的物業管理合約、兩份新訂的借調合同以及五份新獨立護衛
服務合約。
該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）
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