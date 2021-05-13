【企業盈喜】創毅控股（０３９９２）料全年純利升多於８０％

《經濟通通訊社１３日專訊》創毅控股（０３９９２）公布，預期截至３月３１日止年度純

利比去年度升多於８０％。

該集團指，純利增長主因領取香港政府「保就業」計劃第一期及第二期發放的限時性的工資

補貼、接獲香港衛生署授予若干項檢疫設施清潔服務合約，以提供額外抗疫的清潔服務，以及接

獲由香港房屋委員會批出的一份新訂的物業管理合約、兩份新訂的借調合同以及五份新獨立護衛

服務合約。

該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）

