《經濟通通訊社１３日專訊》華信地產財務（００２５２）公布，繼早前發盈利預喜後，預
期截至３月３１日止年度將錄得純利約１０００萬元，去年度則錄得虧損淨額約１﹒８５億元。
該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）
13/05/2021 08:11
【企業盈喜】華信地產財務（２５２）料全年虧轉盈賺約１０００萬
《經濟通通訊社１３日專訊》華信地產財務（００２５２）公布，繼早前發盈利預喜後，預
期截至３月３１日止年度將錄得純利約１０００萬元，去年度則錄得虧損淨額約１﹒８５億元。
該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）
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