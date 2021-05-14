《窩輪匯智－劉嘉輝》配合業績股走勢策略宜多變

《窩輪匯智》上周提到業績前後的輪證攻略，要適時就股價變化而作轉倉準備，切忌死坐窩

輪。

先看看本周業績焦點及相關輪證業績前後表現。阿里（０９９８８）公布去年純利約

１５０３億元人民幣，按年升１％，期內受？地市場監督管理總局就反壟斷法處以罰款，經營虧

損７６﹒６３億元。剔除該一次性影響，經營利潤１０５﹒６５億元，同比增長４８％。

不少大行業績後下調其目標價，指公司希望在新財年盡快實現？地消費市場年度購買用戶超

過１０億的目標，有機會意味公司２０２２財年盈利將為零增長。股價業績後周五急挫，下試近

２００元整數關口。一如上幾周所述，若擔心股價於業績後轉趨波動的話，可以少注留意淡倉作

對沖準備。結果，本周股價裂口下破，加上引伸波幅較上周回升，輕微價外阿里認沽證除了受惠

價外變為價內的內在值增長，亦有機會受惠引伸波幅回升的帶動。

瑞聲（０２０１８）表現可謂１８０度相反，第一季度淨利達５﹒３２億元人民幣，同期比

增９倍，期內聲學業務銷售額升４７﹒５％。有大行對瑞聲維持「買入」評級，目標價維持於

４８﹒４元。股價於業績後急升一舉收復１０天及５０天線。縱然引伸波幅未有明顯升跌，認購

證亦可有不俗表現。

下周輪到包括百度（０９８８８）、京東（０９６１８）及騰訊（００７００）業績，而本

周隨市況波動，整體市場的引伸波幅略有回升，因此選擇好淡倉產品時，一定要將引伸波幅水平

考慮在內，若擔心波幅有機會回軟，不妨留意年期相對較長身之選。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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