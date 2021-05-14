《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局靠害

《缸邊隨筆》美國今月公布的ＣＰＩ大升。之前，美儲局官員謂通脹是暫時性的，不足慮；

ＣＰＩ大升後，有美儲局官員謂感意外。股，就不客氣地跌！



感意外？巴菲特不會感意外噃，巴菲特在５月初的股東會上已明言通脹會來，因為他投資的

民生物用公司，已坐地加價了。



５月４日，筆者文已介紹了他的說法：



＊巴菲特談通脹＊



上周巴菲特的巴郡有股東會，巴菲特談了通脹。上周美財長耶倫也談了通脹，兩人觀點大不

相同。



耶倫認為美通脹不足慮，因為拜登政府的撐經濟的建屋及基建大計，是分十年執行。記住，

是１０年內執行，到文末時再談。



＊旗下公司產品成本大漲＊



巴菲特在股東會上講通脹則憂心忡忡，他的憂心是他旗下公司產品的成本漲又漲，於是他的

公司加價，加價又加價，消費者仍不斷地買，即是成本可轉嫁予消費者。此即物品價是加硬了，

不會減下來，由此而產生的通脹，不會是「酒肉（通脹）穿腸過，而是必然體內留」，這跟耶倫

講的今時美通脹是「ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ」（暫時性），大相逕庭。



耶倫講的ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，是口口人噏噏，無理論無數據，你信便信！巴菲特呢？他

以他公司的原料成本和產品售價來印證，巴菲特投資於全美不少企業，他們看這些生產成本與產

品售價是天天看，不是如官員們的每一個月或每兩個月才看一次。官員看數據，是很客觀的，因

為數據好壞，不影響官員們出糧額；巴菲特看數據是很主觀的（因為必然肉緊），數據好壞，影

響到公司盈利，巴郡的派息，以及這位老人家幾十年的「投資高手」的面子。附上巴菲特講通脹

的原話，你可以看到他有幾肉緊，亦可以看到一個嚴謹的投資者是怎管理公司。如果你無意去多

認識巴菲特投資不敗之道，就不用看了。



為甚麼美國消費者可以接受加價？因為今時有三分一的美國消費者都接受了美政府的慷慨派

錢救濟，讓美國人的銀行「儲蓄」幾達到２萬億美元，有錢便可花唄。



美國政府的ＣＰＩ數據亦可以呃人，因為廠家會不加價，但減包裝貨的貨量，如

Ｃｏｓｔｃｏ所賣的ｐａｐｅｒ ｔｏｗｅｌｓ，其新包裝價不變，但較舊包裝少了２０張，此

即已變相加價１４﹒２８％。



呀！文末了，談談拜登的基建大計，要建足１０年，而今時仍未開始。基建要鋼鐵嗎？定要

，但今時鋼鐵期價已在一年內，貴了４倍，到拜登基建開工時，鋼鐵價將如何？鋼鐵價一漲，車

、機械、大廈、船，其建造成本能不貴？這類通脹會是ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ？



美儲局的招牌動作是，到通脹殺到埋身，才叫漲呀！一再建議各位，自己執生，不要等美儲

局的警報，一定是遲的。



以下是巴菲特談通脹原話：



Ｗｅ’ｒｅ ｓｅｅｉｎｇ ｖｅｒｙ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ

－ ｉｔ’ｓ ｖｅｒｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ｗｅ’ｒｅ

ｒａｉｓｉｎｇ ｐｒｉｃｅｓ﹒ Ｐｅｏｐｌｅ ａｒｅ ｒａｉｓｉｎｇ ｐｒｉｃｅｓ

ｔｏ ｕｓ﹒ Ａｎｄ ｉｔ’ｓ ｂｅｉｎｇ ａｃｃｅｐｔｅｄ﹒ Ｔａｋｅ ｈｏｍｅ－

ｂｕｉｌｄｉｎｇ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ｙｏｕ ｋｎｏｗ﹐ ｔｈｅ ｃｏｓｔ ｏｆ－－

ｗｅ’ｖｅ ｇｏｔ ｎｉｎｅ ｈｏｍｅ ｂｕｉｌｄｅｒｓ ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ

ｔｏ ｏｕｒ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄ ｈｏｕｓｉｎｇ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ﹐

ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｔｈｅ ｌａｒｇｅｓｔ ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ﹒



Ｓｏ ｗｅ ｒｅａｌｌｙ ｄｏ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｈｏｕｓｉｎｇ﹒ Ｔｈｅ

ｃｏｓｔｓ ａｒｅ ｊｕｓｔ ｕｐ﹐ ｕｐ﹐ ｕｐ﹒ Ｓｔｅｅｌ ｃｏｓｔｓ﹐ ｙｏ

ｕ ｋｎｏｗ﹐ ｊｕｓｔ ｅｖｅｒｙ ｄａｙ﹐ ｔｈｅｙ’ｒｅ ｇｏｉｎｇ ｕｐ﹒

Ａｎｄ ｔｈｅｒｅ ｈａｓｎ’ｔ ｙｅｔ ｂｅｅｎ ｂｅｃａｕｓｅ ｔｈｅ ｗａｇｅ

－－ｔｈｅ ｗａｇｅ ｓｔｕｆｆ ｆｏｌｌｏｗｓ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ｔｈｅ－－ｔｈｅ

ＵＡＷ ｗｒｉｔｅｓ ａ ｔｈｒｅｅ－ｙｅａｒ ｃｏｎｔｒａｃｔ﹐ ｗｅ ｇｏｔ ａ

ｔｈｒｅｅ－ｙｅａｒ ｃｏｎｔｒａｃｔ﹒



Ｂｕｔ ｉｆ ｙｏｕ’ｒｅ ｂｕｙｉｎｇ ｓｔｅｅｌ ａｔ Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｍｏｔｏｒｓ ｏｒ ｓｏｍｅｐｌａｃｅ， ｙｏｕ’ｒｅ ｐａｙｉｎｇ ｍｏｒｅ

ｅｖｅｒｙ ｄａｙ﹒ Ｓｏ ｉｔ’ｓ ａｎ ｅｃｏｎｏｍｙ﹐ ｒｅａｌｌｙ－－

ｉｔ’ｓ ｒｅｄ ｈｏｔ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ａｎｄ ｗｅ ｗｅｒｅｎ’ｔ

ｅｘｐｅｃｔｉｎｇ ｉｔ﹒ Ｉ ｍｅａｎ， ａｌｌ ｏｕｒ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ﹐

ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｔｈｏｕｇｈｔ ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ａｌｌｏｗｅｄ

ｔｏ ｇｏ ｂａｃｋ ｔｏ ｗｏｒｋ ａｔ， ｗｅｌｌ﹐ ｖａｒｉｏｕｓ ｏｐｅｒａ

ｔｉｏｎｓ﹐ ｗｅ ｃｌｏｓｅｄ ｔｈｅ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ ｓｔｏｒｅｓ﹐ Ｉ

ｍｅｎｔｉｏｎｅｄ﹒



Ｙｏｕ ｋｎｏｗ﹐ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｃｌｏｓｅｄ ｆｏｒ ｓｉｘ ｗｅｅｋｓ

ｏｒ ｓｏ ｏｎ ａｖｅｒａｇｅ﹒ Ａｎｄ ｔｈｅｙ ｄｉｄｎ’ｔ ｋｎｏｗ

ｗｈａｔ ｗａｓ ｇｏｉｎｇ ｔｏ ｈａｐｐｅｎ ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｏｐｅｎｅｄ﹒

Ａｎｄ ｔｈｅｙ ｃａｎ’ｔ ｓｔｏｐ ｐｅｏｐｌｅ ｆｒｏｍ ｂｕｙｉｎｇ

ｔｈｉｎｇｓ﹒ Ａｎｄ ｗｅ ｃａｎ’ｔ ｄｅｌｉｖｅｒ ｔｈｅｍ﹒ Ｔｈｅｙ

ｓａｙ﹐ ｗｅｌｌ﹐ ｔｈａｔ’ｓ ＯＫ ｂｅｃａｕｓｅ ｎｏｂｏｄｙ ｅｌｓｅ

ｃａｎ ｄｅｌｉｖｅｒ ｔｈｅｍ ｅｉｔｈｅｒ﹐ ａｎｄ ｗｅ’ｌｌ ｗａｉｔ

ｆｏｒ ｔｈｒｅｅ ｍｏｎｔｈｓ ｏｒ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｓｏｒｔ﹒



Ｔｈｅ ｂａｃｋｌｏｇ ｇｒｏｗｓ， ａｎｄ ｔｈｅｎ ｗｅ ｔｈｏｕｇｈｔ

ｉｔ ｗｏｕｌｄ ｅｎｄ ｗｈｅｎ ｔｈｅ ＄６００－－ｔｈｅ ｐａｙｍｅｎｔｓ

ｅｎｄｅｄ﹐ ａｎｄ Ｉ ｔｈｉｎｋ ａｒｏｕｎｄ Ａｕｇｕｓｔ ｏｆ ｌａｓｔ

ｙｅａｒ﹐ ｉｔ ｊｕｓｔ ｋｅｐｔ ｇｏｉｎｇ﹒ Ａｎｄ ｉｔ ｋｅｅｐｓ

ｇｏｉｎｇ ａｎｄ ｉｔ ｋｅｅｐｓ ｇｏｉｎｇ ａｎｄ ｉｔ ｋｅｅｐｓ

ｇｏｉｎｇ﹒ Ａｎｄ Ｉ ｇｅｔ ｔｈｅ ｆｉｇｕｒｅｓ﹒ Ｅｖｅｒｙ ｗｅｅｋ﹐

ｗｅ ｇｏ ｏｖｅｒ﹐ ｄａｙ ｂｙ ｄａｙ﹐ ｗｈａｔ ｈａｐｐｅｎｅｄ ａｔ

ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｓｔｏｒｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｃａｇｏ ａｎｄ

Ｋａｎｓａｓ Ｃｉｔｙ ａｎｄ Ｄａｌｌａｓ﹒



Ａｎｄ ｉｔ ｊｕｓｔ ｗｏｎ’ｔ ｓｔｏｐ﹒ Ｐｅｏｐｌｅ ｈａｖｅ

ｍｏｎｅｙ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｐｏｃｋｅｔ﹐ ａｎｄ ｔｈｅｙ ｐａｙ ｔｈｅ

ｈｉｇｈｅｒ ｐｒｉｃｅｓ﹒ Ａｎｄ ｗｈｅｎ ｃｏｒｐｏｒａｔｅ ｐｒｉｃｅｓ

ｇｏ ｕｐ ｉｎ ａ ｍｏｎｔｈ ｏｒ ｔｗｏ－－ａｎｄ ｔｈａｔ ｗａｓ ｔｈｅ

ｐｒｉｃｅ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｆｏｒ Ａｐｒｉｌ １－－ｏｕｒ ｃｏｓｔｓ ａｒｅ

ｇｏｉｎｇ ｕｐ﹐ ｓｕｐｐｌｙ ｃｈａｉｎ’ｓ ａｌｌ ｓｃｒｅｗｅｄ ｕｐ

ｆｏｒ ａｌｌ ｋｉｎｄｓ ｏｆ ｐｅｏｐｌｅ﹒ Ｂｕｔ ｉｔ’ｓ ａ ｂｕｙ－－

ｉｔ’ｓ ａｌｍｏｓｔ ａ ｂｕｙｉｎｇ ｆｒｅｎｚｙ﹐ ｅｘｃｅｐｔ

ｃｅｒｔａｉｎ ａｒｅａｓ， ｙｏｕ ｃａｎ’ｔ ｂｕｙ ａｔ﹒



筆者另在４月２９日有文謂：



＊ＦＥＤ ＢＳ＊



ＦＥＤ是美儲局，ＢＳ是Ｂｕｌｌ Ｓｈｉｔ（廢話）。今早，財經新聞將滿是美儲局的廢

話，部分投資者會為這廢話點讚，但部分投資者亦會認為美儲局的廢話「點」「讚」得落。



這年來的美儲局已變身成個公關傳聲筒，講美經濟好，但仍未夠好；美通脹有升，但仍未升

到失控；美元雖軟，但不是跌。一言括之，一切在美儲局掌握中，不會失控，大家可放心炒。



美儲局在３月的議息會後，努力地告訴市場：通脹仍低，息口在２０２３年前不會變，結果

就是美債息於４月初下跌了約２０點子。



美儲局對低息的迷戀是基於美經濟未夠好，未回到疫前盛況。



這個指標一出，就知道美儲局是賴著不肯加息，因為美對中啟貿戰，你點叫美經濟能回到之

前的盛況，敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞，在美國未對他們啟動戰爭前怎不是「盛」，但美一

對他們啟戰後，他們還「剩」甚麼？



美國以為對中啟貿戰，中國會由「盛」變「剩」，之不過特朗普與拜登都打錯算盤，制中國

芯片，但卻引來環球芯片短缺，美、日、韓的汽車製造大國都因缺「芯」而要停產。這是典型的

搬石頭砸自己腳。



在美啟貿戰後，美廠家庫存就無乜「剩」，一到疫情見緩，經濟復甦露苗頭，供應就緊張了

，銅、鐵、油、半製成品全供應不上，跟著就是漲價、洛杉磯油站可以缺油、加價。廁紙亦見短

缺，Ｐ＆Ｇ等日用品商均要加價，通脹是高至２﹒５％了，但美儲局會視而不見。今天大家且看

美儲局又怎說這已漲了的通脹，美儲局會說這個漲是「穿腸過

（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌ）」，但會真嗎？要到今年第三、四季才知。



今時，美政府對失業者每周派５６０美元，派到今年９月，這個金額是足夠讓美國消費者於

２０２０年第四季減掉不少循環貸款額，及足以支持美國消費者於今年首季又再雄心碌卡。當然

尚有足夠資本去夾死造淡ＧａｍｅＳｔｏｐ類股的對沖基金，消費者有錢時，他們一花唄，通脹

一升就算不嚇人，也足夠嚇怕投資者膽。



市場會不會信美儲局昨晚的「忠」言，還是視之為糖衣毒藥？昨晚及今晚的美股會告訴我們

。



市場明明白白地看，美儲局明明白白地ｌｉｅ，信美儲局，近日先輸一鋪。投資者今時點辦

好呢？







＊小米升上２６﹒３元才買＊



昨筆者在《午市閒談》視頻推介了小米集團 （０１８１０），小米主要從事研發及銷售智

能手機、物聯網及生活消費產品，以及提供互聯網服務。



新經濟股昨普遍下跌，小米也不例外，收報２５﹒３５元，跌２﹒８７％，預期市盈率

２９﹒１３倍。



北水日前淨買入最多的個股，除騰訊（００７００）和美團（０３６９０）之外，便是小米

，相信是受小米將獲美國正式剔出「黑名單」之外的消息刺激。



今年１月，小米被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，成為美國財政部禁投令目標，

小米同月向美國提出訴訟挑戰決定。不過，最近小米與美國國防部達成和解共識，預料５月２０

日或之前提交最終決議協商具體內容，意味小米將正式移出有關「黑名單」。



消息公布後，小米股價惹來憧憬，花旗予小米最新目標價是３０元。其實，個別券商例如大

摩及匯豐，之前對小米也頗樂觀，目標價分別為３１﹒５及２７﹒８元。



大摩預測小米２０２１至２０２３年度ＥＰＳ分別為０﹒７２、０﹒９３、１﹒０９元人民

幣，匯豐證券預測小米２０２１至２０２３年度ＥＰＳ分別為０﹒７２、０﹒９３、１﹒１１元

人民幣。



日線圖上，小米昨早最高曾報２６﹒２元，價要企穩才可上望約２７元，乃至２８、３０元

等價位。策略上，投資者可候升上２６﹒３元才買入，目標２７﹒７╱２８﹒７元；短期阻力

２７﹒７元，短期支持２５﹒２元，止蝕２５元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

