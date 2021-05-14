《青工俠說－廖錦興》快樂經濟學

《青工俠說》一場世紀新冠疫症令全球失去方向，政權掌不穩，人民心不安，很多國家還是

處於停工停產停業停課，英國既脫歐又面對蘇格蘭獨立公投的陰霾，中美繼續角力，俄羅斯用烏

克蘭試試歐美水温，印度的疫情失控變成災難，連日本都要在２０２３年傾倒核廢水落海，這年

頭所發生的事，可能令心理學家都要看心理醫生。在封城鎖國的政策下，能讓你入境的國家都要

嚴格實施強制檢測和長時期隔離，坐困愁城下人的身體和心靈均面對巨大考驗，究竟我們能做甚

麼可通過這考驗，甚至能逆境自強？



我曾在專欄中寫過在家工作、在家學習和隔離攻略，有興趣可翻看一下，在此不贅。而面對

來自四面八方的負面新聞令情緒低落，除了可選擇冥想和運動，還可以用音樂自我治療，音樂能

使人擁有好心情，產生快樂感。《認知科學趨勢》（Ｔｒｅｎｄｓ ｉｎ Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）期刊去年發布的一個研究結果顯示，聽音樂能調節人類的情緒，可以給動

手術前的病人帶來類似抵抗焦慮藥物的功效，而快樂心情更能令病人對手術及康復提高信心。有

測試證明在聽音樂時，包括視覺、聽覺和其他精細動作等多個人體區域都會被同時點亮，意味著

音樂幾乎是所有事物當中刺激神經元的泉源，這些現象也令音樂神經科學（ｎｅｕｒｏｓｃｉｅ

ｎｃｅ ｏｆ ｍｕｓｉｃ）研究領域獲得蓬勃發展。



音樂治療已逐漸成為一門大生意，互聯網之普及，已成為絕大部分人生活習慣，使用雲端服

務去推廣音樂治療促使快樂經濟學的發展。網易雲音樂去年推出雲村評論治療計劃，邀請心理學

家和心理專業志願者加入雲村治療所，還有一增值服務，可在手機螢幕上輕點歌曲評論區的一條

評論，便可給評論人一個温暖的抱抱，這個點讚方式也是助人自助的互動鼓勵。中國在線音樂服

務整體市場規模預計到２０２３年將增長至３６７億元人民幣，由於消費力強的人口均是年輕人

，令中國快將成為跨國串流媒體爭相拓展的潛在市場。其實快樂經濟學中還有味覺享受的選擇，

我們知道糖過量對人體有害，按照世界衛生組織２０１８年的指引，我們每天的糖攝取量不應超

過５０克，過量攝入會引致肥胖和增加身體各種疾病的風險，但亦有研究顯示吃甜的食品能增加

人類的正面感和歡樂感，所以甜品屋、蛋糕店、雪糕店其門如市。快樂經濟學是由種種軟硬件組

成的正面能量，相比起暴飲暴食、瘋狂購物或槍林彈雨的野戰遊戲，音樂、冥想、適量甜品和輕

鬆運動實在更有益和建設性。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

