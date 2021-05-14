《專家之言－麥嘉嘉》港股估值相對吸引，惟科網巨企仍受累反壟斷

《專家之言》美國近期數據顯示，當地經濟重啟進程穩步發展。隨著美國疫苗接種計劃逐步

擴大，加上鬆綁口罩令可望繼續帶動消費需求，我們認為美國經濟重啟動力有望持續，預料經濟

反彈初期，周期性板塊及股票將持績受惠。



＊美國債息上升。金融板塊料受惠＊



另外，從近期美國經濟數據表明，通脹壓力有增強跡象，但我們預期聯儲局會容忍通脹上升

壓力一段時間。因此，我們認為聯儲局於今年內開始減少買債規模機會不大，預料最快於今年下

半年或會釋出減債訊號，２０２２年初開始縮減購債規模至每月８００億美元。至２０２３年才

開始加息。雖然聯儲局傾向於短期內維持現有貨幣政策方向不變，但隨著經濟增長動力恢復，美

國１０年期國債息率依然有上升壓力。在利率上升預期下，我們預料金融板塊會因此而受惠。因

此，我們建議投資者可加入金融類相關資產，以捕捉利率上升的投資機遇。



＊續看好中國資產，違約風險可控＊



中國第一季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長１８﹒３％，創自１９９２年有紀錄以來的最

高增速。整體而言內地經濟繼續穩步復甦，而人行的貨幣政策預料繼續以穩中偏鬆為主調，並針

對不同行業實行定向量寬。因此，我們繼續看好中國資產。同時，在追逐收益環境下，我們仍然

偏好中國信貸，原因為相對吸引的收益率及違約風險可控。

港股業績期過後投資者將重新部署，港股現時估值仍然處於相對吸引水平，估值優勢將支撐

港股，惟內地科網巨企受到反壟斷監管拖累，短期或欠缺上升催化劑。不明朗因素或對大市構成

負面影響，投資部署時不宜過分進取。



＊疫情續反覆，分散投資風險為重＊



風險方面，疫情仍然處於反覆狀態，一旦疫情重新不受控制擴散，投資市場將會出現較大波

動。因此，分散風險仍然為重點。另外，預期利率向上將打壓高估值及科技股，在資產配置方面

要適度控制該板塊的風險敞口。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

