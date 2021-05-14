  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2021 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》港股估值相對吸引，惟科網巨企仍受累反壟斷

　　《專家之言》美國近期數據顯示，當地經濟重啟進程穩步發展。隨著美國疫苗接種計劃逐步
擴大，加上鬆綁口罩令可望繼續帶動消費需求，我們認為美國經濟重啟動力有望持續，預料經濟
反彈初期，周期性板塊及股票將持績受惠。

＊美國債息上升。金融板塊料受惠＊

　　另外，從近期美國經濟數據表明，通脹壓力有增強跡象，但我們預期聯儲局會容忍通脹上升
壓力一段時間。因此，我們認為聯儲局於今年內開始減少買債規模機會不大，預料最快於今年下
半年或會釋出減債訊號，２０２２年初開始縮減購債規模至每月８００億美元。至２０２３年才
開始加息。雖然聯儲局傾向於短期內維持現有貨幣政策方向不變，但隨著經濟增長動力恢復，美
國１０年期國債息率依然有上升壓力。在利率上升預期下，我們預料金融板塊會因此而受惠。因
此，我們建議投資者可加入金融類相關資產，以捕捉利率上升的投資機遇。

＊續看好中國資產，違約風險可控＊

　　中國第一季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長１８﹒３％，創自１９９２年有紀錄以來的最
高增速。整體而言內地經濟繼續穩步復甦，而人行的貨幣政策預料繼續以穩中偏鬆為主調，並針
對不同行業實行定向量寬。因此，我們繼續看好中國資產。同時，在追逐收益環境下，我們仍然
偏好中國信貸，原因為相對吸引的收益率及違約風險可控。
　　港股業績期過後投資者將重新部署，港股現時估值仍然處於相對吸引水平，估值優勢將支撐
港股，惟內地科網巨企受到反壟斷監管拖累，短期或欠缺上升催化劑。不明朗因素或對大市構成
負面影響，投資部署時不宜過分進取。

＊疫情續反覆，分散投資風險為重＊

　　風險方面，疫情仍然處於反覆狀態，一旦疫情重新不受控制擴散，投資市場將會出現較大波
動。因此，分散風險仍然為重點。另外，預期利率向上將打壓高估值及科技股，在資產配置方面
要適度控制該板塊的風險敞口。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/05/2021
《神州經脈》首四月FDI增逾42％　信貸數據累滬指斷三連升
FOCUS13/05/2021
【FOCUS】市場激辯通脹走勢　盯緊中國信貸脈衝
開市Good Morning13/05/2021
林家亨：吉利首個反彈目標為26至27元
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金