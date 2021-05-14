《台股攻略－馮偉明》台股未能站穩萬六點

《台股攻略》美股昨晚（１３日）造好，刺激台灣加權指數今日（１４日）反彈逾百點，惟

升至萬六點後沽壓湧現，加上鋼鐵及航運股走勢依然一厥不振，導致大市升幅收窄，最終收

１５８２７點，升１５７點，成交金額為５１０５億元（新台幣．下同）。

台積電今日震盪上揚，收５５７元，升１﹒８％；聯發科早市曾一度重回９００元關口，惟

不敵沽壓，最終收８９５元，升２﹒５％；鴻海今午舉行法說會，加上與電動車造商

Ｆｉｓｋｅｒ簽定７年電動車代工協議，股價靠穩，收１０４﹒５０元，升１﹒５％。ＩＣ設計

股重拾升勢，祥碩升至漲停收市，報１１００元；鑫創、致新、創意及鈺太均升５％至９％，而

凌泰、驊訊、矽創、應廣及立積亦表現不俗，升２％至８％。興達電廠昨日因４部機組失靈導致

全台大停電，刺激資金流向太陽能相關股，達能及國碩升至漲停，分別收１５元及１７﹒４５元

；聯合再生升超過７％，而茂迪、元晶及新晶投控亦升２％至４％。台灣本土疫情持續擴大，防

疫概念股持續強勢，毛寶、東洋、美時、台耀、晶宇、美德醫療─ＤＲ及保瑞均以漲停價收市，

而合世?寶齡富錦、廣越、高端疫苗、大江及松瑞藥亦升３％至８％。

台股近期震盪劇烈，上下波幅動輒幾百點，雖然電子股稍有反彈，但新冠疫情加劇影響大市

走勢，建議投資者謹慎入市。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

