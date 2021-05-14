《談國論企－黎偉成》信貸隨經濟穩增漸復常態啟示佳

《談國論企》中國以商業銀行為主的金融機構的短、中長期貸款，在２０２１年４月份即使

同比減少，惟此乃緊隨實體經濟逐步回復穩中有進發展的常態，屬可喜、良性和健康現象。政府

嚴格防控惡疫，以供給側結構性改革為主促內需的政策續現良效，如美歐等重啟經濟不引發疫情

反撲，會有助於中國強化對外出口所取得的佳績，加上「國內大循環」與「國內外雙循環」雙劍

合璧，相信國民經濟穩步邁向小康社會目標。



＊居民買樓置業轉增企業固投亦趨旺＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年４月份達１﹒４７萬億元（見表一），較２０２０年同期淨增的１﹒７萬億元少增２２９３億

元或１３﹒５２％，止住３月份２﹒７３萬億元同比增０﹒４２％、２月份１﹒３６萬億元升

５０﹒１６％等八連升之態，更為２０２０年７月份９９２７億元同比減６﹒４％以來的少增月

份，不足引以為「憂」，乃因中國的實體經濟基本回復穩中有進發展軌道，不需要如２０２０年

初為防控惡疫後加大信貸融資力度以促復工復產復商復市。

商業銀行的信貸增長放慢，屬良好的發展態勢，乃因：中國的國內生產總值ＧＤＰ於

２０２１年一季度累計達２４﹒９３１萬億元，同比所增的１８﹒３％，即使此乃２０２０年同

期減少６﹒８％的異常薄弱基礎底下的高增長，甚至漲幅較預期稍低，惟已屬環球表現最佳和最

穩當的經濟體系，採取適度穩健的貨幣政策，很有必要。尤其是信貸淨增長的放慢，使廣義貨幣

供應Ｍ２於２０２１年４月份達２２６﹒２１萬億元，同比增長８﹒１％，與基本屬常態的

２０１９年４月份的８﹒５％升幅，大致相若，即不再重覆２０２０年同一月份達１１﹒１％高

增長。信貸於２０２１年逐步回復平穩增長，當屬好現象。

最惹人注目的，是金融機構的（甲）中長期貸款，於２０２１年４月份仍然保持穩快增長態

勢，特別惹人注目的是（Ｉ）對住戶的中長期貸款增加淨額達４，９１８億元（見表二．下同）

，同比上升１２﹒１％，連同一季度達１﹒９８萬億元同比上升５７﹒１３％，顯惡疫受控後使

居民住戶明顯加大買樓置業意欲。

置業需求轉殷，可見之於國家統計局資料顯示，商品房住宅銷售額度於２０２１年一季度月

份累計達３﹒５０５５萬億元，同比增長９５﹒５％，所涉面積３﹒２３億平方米亦增

６８﹒１％，乃商業銀行對住戶中長期貸款倍增的其中十分重原因。

和（ＩＩ）對企業的中長期貸款於２０２１年４月份淨增６６０５億元，同比增長

１９﹒０７％，是於一季度淨增４﹒４７萬億元同比上升４７％，相對於２０２０年同期

５５４７萬億元同比增加１﹒０８倍的基礎下之增長。全國固定資產投資（不含農戶），於

２０２１年一季度達９﹒５９９４萬億元同比增長２５﹒６％，即使較１－２月４﹒５２３６萬

億元的３９％升幅為低，惟以兩月均增看，一季度達２﹒９％，比１－２月的只為１﹒７％，高

１﹒２個百分點，便見固投於３月份的實際情況是有明顯的改善，對信貸融資需求當然殷切矣！



＊零售消費逐步轉向網上改變信貸模式＊



至於（乙）短期貸款，最新的發展為（一）住戶於２０２１年４月份淨增僅３６５億元，同

比減少８３﹒９９％，惟１－３月份淨增５８２９億元而扭轉上年一季度減少５０９億元之況，

情況續穩且有改善，因社會消費品零售總額於２０２１年一季度累計１０﹒５２２１萬億元同比

增長３３﹒９％，累高於１－２月份６﹒９７萬億元所增的３３﹒８％，首季兩年均增的

４﹒２％，比前二個月的３﹒２％提升整整１個百分點，其中網上實物零售累計於一季度達

２﹒３萬億元同比增２５﹒８％，兩年均增１５﹒４％。

再看（二）企業短期貸款，於２０２１年４月份減少２１４７億元，較２０２０年同期所減

的６２億元要明顯多減，惟票據淨增２７１１億元，顯企業融資渠道漸變。

總括而言，商業銀行對（１）住戶整體貸款於２０２１年４月份淨增５２８３億元，同比減

２０﹒７８％，因一季度飆升１﹒１１倍衍生之效，而２０２０年同期則淨增１２﹒７２％。（

２）企業淨增貸款７５５２億元同比減少２１﹒７２％，因上年飆升１﹒６６倍衍生效應。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２ ９﹒１４萬 ３﹒８６

３月２０２１ ２﹒７３萬 ０﹒４２ ７﹒６７萬 ８﹒０２

２月２０２１ １﹒３６萬 ５０﹒１６ ４﹒９４萬 １６﹒５０

１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年４月 ２０２０年４月

（萬億） （％） （萬億） （％）

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住戶貸款 增５２８３ ＋２０﹒７８ 增６６６９ ＋１２﹒７２

短期－－ 增 ３６５ －３３﹒６倍 增２２８０ ＋１﹒０８倍

中長期－－ 增４９１８ ＋１２﹒１０ 增４３８７ ＋ ５﹒３３

企（事）業單位 增７５５２ ２１﹒０２ 增９５６３ ＋１﹒６６倍

短期－－ 減２１４７ ＋３３﹒６倍 減 ６２ －９５﹒６２

中長期－－ 增６６０５ ＋１９﹒０７ 增５５４７ ＋９６﹒４９

票據融資－－ 增２７１１ －３０﹒６６ 增３９１０ ＋１﹒０８倍

非銀行業金融機構 增１５３２ ＋２﹒７９倍 增 ４０４ －７１﹒４８

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

