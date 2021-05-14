《美元走勢－羅明立》美匯指數稍為回落，料需整固

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６５ １０９﹒３１ １０９﹒３７

歐元╱美元 １﹒２１１４ １﹒２０６９ １﹒２１０６

英鎊╱美元 １﹒４０７７ １﹒４０３４ １﹒４０６６

美元╱瑞郎 ０﹒９０６４ ０﹒９０２５ ０﹒９０３８

美元╱港元 ７﹒７６８４ ７﹒７６５８ ７﹒７６６２

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《美元走勢》美國上周初請失業金人數降至４７﹒３萬人，較前一周修正後的水準減少了

３﹒４萬人，市場預期中值為４９萬人。初請失業金人數下降顯示勞動市場隨著經濟逐漸恢復，

另外，隨著美國疫苗接種率上升，加州宣布於６月１５日解除口罩限制令。

繼ＣＰＩ指數創１２年最大增速後，４月ＰＰＩ同比上漲６﹒２％，核心ＰＰＩ同比增長

４﹒６％。主要是基數較低以及大宗商品物價的上漲推動了ＰＰＩ的上升。市場擔心通脹如持續

保持高位，美聯儲會出手減少買債。美匯指數稍為回落，估計需要整固一下，１﹒４０英鎊跟

１﹒２０５０歐元有一定支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２０７５ １﹒２１８０ １﹒２０４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４０６０ １﹒４２２０ １﹒４０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

