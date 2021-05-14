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即市新聞

14/05/2021 15:49

《美元走勢－羅明立》美匯指數稍為回落，料需整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６５　　　１０９﹒３１　　　１０９﹒３７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１１４　　　１﹒２０６９　　　１﹒２１０６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４０７７　　　１﹒４０３４　　　１﹒４０６６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６４　　　０﹒９０２５　　　０﹒９０３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８４　　　７﹒７６５８　　　７﹒７６６２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初請失業金人數降至４７﹒３萬人，較前一周修正後的水準減少了
３﹒４萬人，市場預期中值為４９萬人。初請失業金人數下降顯示勞動市場隨著經濟逐漸恢復，
另外，隨著美國疫苗接種率上升，加州宣布於６月１５日解除口罩限制令。
　　繼ＣＰＩ指數創１２年最大增速後，４月ＰＰＩ同比上漲６﹒２％，核心ＰＰＩ同比增長
４﹒６％。主要是基數較低以及大宗商品物價的上漲推動了ＰＰＩ的上升。市場擔心通脹如持續
保持高位，美聯儲會出手減少買債。美匯指數稍為回落，估計需要整固一下，１﹒４０英鎊跟
１﹒２０５０歐元有一定支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２０７５　　　１﹒２１８０　　　１﹒２０４０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒４０６０　　　１﹒４２２０　　　１﹒４０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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