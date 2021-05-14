《投資特寫－潘恩美》中國股市重大轉變，如何捕捉後市機會

《投資特寫》中國股市在２月農曆新年前，由於流動性及監管環境利好，零售和機構投資者

的需求受到支持，中國股市成為主要地區當中表現最佳的市場。然而，國內政策其後出現轉變，

貨幣政策正常化的步伐或會加快，且政府訂下低於預期的國內生產總值增長目標，並加強科技業

的反壟斷措施。投資氣氛因而轉淡，中國股市之後的表現一直遜於其他主要市場。投資者應如何

應對後市？

儘管中國人民銀行對經濟前景越來越樂觀，政策立場似乎亦因此轉趨強硬，央行近日在貨幣

政策例會聲明中刪去「貨幣政策不急轉彎」等措辭，並作出減慢信貸增長的窗口指導，但有不少

重大因素支持人行採取溫和的減債措施，而非如２０１８年般進行一系列的減債行動。

財新採購經理指數的表現遜於官方製造業採購經理指數，由於前者較側重於小型企業，這現

象反映經濟復甦步伐不一，服務業及中小企的表現滯後。考慮到居民消費物價指數仍遠低於央行

所訂的３％名義目標，通脹仍不是當務之急。雖然工業生產者出廠價格指數繼續上升，但似乎主

要由供應所帶動，而非受需求因素影響，且尚未對消費物價造成影響。房地產市場對經濟相當重

要，即使樓價顯著上升，當局較有可能採取針對性的宏觀審慎措施，而不會全面調高利率以遏抑

信貸過度增長。最後，中國債市的投資氣氛近期走弱，或會令人行的強硬態度軟化。

中國政府的反壟斷措施遠未結束，但月內事件已引發投資者一定的悲觀情緒。如果沒有新法

例出台，任何罰款對大型科技消費公司來說應在可控範圍之內，而投資者亦會將視之為一次性事

件。事實上，任何新規例通常都需要很長時間才能通過。無論如何，科技業內大型公司的長期前

景大致未受影響，市場對其產品的需求仍在增長，而且這些公司的業務多元化，其他業務的盈利

能力正在提升，而現有業務也可進一步賺取利潤。

在此情況下，中國股票的估值更具吸引力。相對於過往水平和其他市場，銀行及能源公司等

價值股的估值仍較便宜，而備受追捧的增長股已出現調整。相比起價值股，中國增長股的估值依

然顯得昂貴，但對比其他市場的增長股則不然。自２月１２日，牛年開始以來，中國市場一直在

調整，對長線投資者而言是一個有吸引力的入市時機，尤其是對美國國庫券收益率變動比較不敏

感的中國股市。《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》

