《品中資－羅國森》女股神減持百度，增持平醫

《品中資》編輯告訴我，上周我寫標題為《男女股神都買的中資股》的品評，頗受讀者歡迎

，可能因為這類題材比較Ｊｕｉｃｙ（較有趣味性），因此，適逢本周初，科技股再遇沽壓，我

就再跟進一下女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的最新動向，看看她在過去一周有否「帶頭

」拋售中資科技股。

先簡單總結一下，女股神成立的方舟投資（Ａｒｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ），現時管理

８隻ＥＴＦｓ。在此再補充一句，她的ＥＴＦｓ不是追蹤某指數，而是主動管理，即自主揀股的

，也因此，她有絕對權力買入或沽出某股票。但收費和買賣方式就跟追蹤某指數的被動型

ＥＴＦｓ一樣，在交易所掛牌，以及每年管理費只是０﹒７５％（不是ＥＴＦｓ的主動型基金，

每年管理費至少１﹒５－１﹒７５％）。

她所有的ＥＴＦｓ，都串連著一個主題，就是「顛覆性創新」，即是說，她會買入的股票，

大前提是要有創新性，甚至能顛覆某行業。只要某股票能符合這個大原則，即使未賺錢，或剛賺

錢，但市盈率甚高，也有可能被她看中。當然，已經賺大錢的就更沒問題。

８隻ＥＴＦｓ中，有５隻都持有中資科技股，最多的一隻是金融科技ＥＴＦ（ＡＲＫＦ），

總共有８隻中資股，包括在美國上市的拚多多（ＰＤＤ），以及騰訊（００７００）、美團（０

３６９０）、眾安在綫（０６０６０）、阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）、平安好醫生（０１８３３）和移卡（０９９２３），也可以說，這隻

ＥＴＦｓ跟我們的關係最密切。

如果從中資股的角度看，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ目前持有１１隻中資股，絕大部分

都是耳熟能詳的名字，因為當中８隻都有在港第一或第二上市，其餘只有兩隻是在美國上市，除

拚多多外，還有遊戲直播平台虎牙（ＨＵＹＡ）。



＊女股神偏愛京東＊



上次已經提過，最受女股神青睞的中資股是騰訊，５隻ＥＴＦｓ中，４隻都有騰訊份，而且

，持股金額也最高。但其實，我感到女股神可能更偏愛京東，因為京東的名字出現在４隻

ＥＴＦｓ中，連最新的太空探索ＥＴＦ（ＡＲＫＸ），也有京東份，而且是第三大持股，真的有

點匪夷所思。另外，在自動化和機械人ＥＴＦｓ中，京東更是第二大持股。

除了京東之外，女股神也「曾經」鍾情百度（０９８８８），因為５隻ＥＴＦｓ中，３隻都

有百度的影子。我用「曾經」這兩個字，因為在今次的跟進研究中，我發現Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ

Ｗｏｏｄ在上周大幅減持了百度，而最主要的減持，是來自女股神的旗艦ＥＴＦ創新科技

（ＡＲＫＫ）。

上周時（截至５月５日），ＡＲＫＫＥＴＦ持有約２５０萬份百度的預託證券（下稱

ＡＤＲ），佔整個ＥＴＦ的２﹒３４％，但到本周時（５月１２日），ＡＲＫＫ只持有７５﹒８

４萬份，大幅減持了七成，現在只佔ＡＲＫＫ０﹒７１％比重。

另外，在新一代互聯網ＥＴＦ（ＡＲＫＷ）中，上周持有３３﹒８萬份百度的ＡＤＲ，但本

周減至只有３０００多份，即是減持了九成九，跟全數沽清沒有太大分別。

百度來港第二上市後，股價一直向下沉底，昨日收報１７８﹒８元，比起招股價２５２元，

足足跌了約三成，令人十分失望。我暫時估計不到Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ大手減持百度

的理據。

但今年３月時有對沖基金出事，個別中概股，包括百度，以及百度旗下的愛奇藝都被大手拋

售，但沽壓在早前已經結束了，按道理，女股神不需要或不用再大舉沽售的，除非是百度本身的

基本因素出現問題，這個大家要拭目以待了。



＊增持平醫股價沒反應＊



除了百度是明顯遭減持之外，其餘持股的變化都不大，有些多了一些，有些少了一些，唯一

只有平安好醫生在Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的Ｆｉｎｔｅｃｈ ＥＴＦ中是大手增持了，

由一星期前的８０萬股，大幅增持至５月１２日的３８７萬股。不過，過去一周，平安好醫生的

股價沒有太大變動，難道女股神的光環已經有點失色？！

說實在，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ持有的大部分股份，都屬於中至大型股，即使是人

所共知的股票，她也會買，例如蘋果，Ｆａｃｅｂｏｏｋ和Ａｍａｚｏｎ等等，只不過，這煩公

司的佔比不多，一定不是最大持股。

即是說，她願意去發掘一些明日之星，所以，中型股佔比會較大，例如Ｚｏｏｍ，

Ｓｈｏｐｉｆｙ，Ｓｐｏｔｉｆｙ，ＰａｙＰａｌ和Ｎｅｔｆｌｉｘ等等。這個策略也值得我們

小投資者參考，因為我們也可以買入一些有往績兼持續增長的股份為核心持股，以穩定自己的組

合，然後在此之上再發掘一些有增長潛力的股票，博更高回報。

回說Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ所選的中資股，也是一半屬於大型龍頭股，一半中小型

股，當中大部分我都認同的。或許，較具爭議性的就是在科網股熱潮減退前（今年２月左右），

她大手吸納的眾安在綫、平安好醫生和移卡這幾隻股票。這幾隻「新貴」，現價已比女股神入股

後的價位，大跌五成左右，基本上已經打回原形！另一隻她在較早前買入的比亞迪，也從高位回

吐一半。明顯地，跌幅比龍頭股為大。



＊科技股二選一？不，只選一＊



潮流興講「二選一」，在港上市的龍頭科技股之中，我們有時也會在「二選一」之間掙扎，

例如騰訊和阿里巴巴；美團和京東；嗶哩嗶哩（０９６２６）和快手（０１０２４），到底應該

如何選擇呢？

其實，如果你是穩健型的投資者，我建議你不要「二選一」了，索性只選一，那個一就是騰

訊。

騰訊經歷多次大市的起落，加上自身的問題（核心的遊戲業務受監管以及暫停審批遊戲等等

，甚至今年以來的反壟斷調查），股價仍然反覆上升，證明她是最可靠的一隻科網龍頭股。

而且，買入騰訊，已經等於買了一隻科技股的私募基金，因為騰訊會替你發掘一些有潛力的

公司，然後在上市前入股，變相是一位基金經理。我認為，騰訊的選股能力可能不比女股神差呢

！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

