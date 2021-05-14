《雷鳴天下－雷鼎鳴》觀塘的微縮展

《雷鳴天下》上周特地跑到觀塘裕民坊的ＹＭ２商場，參觀一個微縮藝術展覽。這商場從觀

塘港鐵站的Ａ１出口，步行不到３分鐘便到了，３８件展品都巧奪天工，使人不斷驚喜，非常值

得推薦。免費參觀展覽後，還可在附近找個茶餐廳坐坐，緬懷舊香港的風情。



這個微縮展的展品，大都是按照１８分１的比例，把一些舊香港的商店、住宅、街道及建築

的模型建構出來。建築模型我們見過不少，難得的卻是展品細緻精微，不放過任何細節，所以我

們可以看到１立方英呎大小的水果店中一個個的水果，冰室中的微型菠蘿包、荷包蛋，缸瓦舖中

的碗碟瓦煲，文具店中的筆盒、公仔紙、包書膠、用網袋盛著掛在店中的足球，零食店外擺放的

一串串馬蹄及蕎頭，都是浸在細小的「玻璃」罌內，街上的汽車竟連車頭燈也會發光。１８分１

長度的比例，意味著展品的體積只及原型的５８３２分１，但這無損展品的栩栩如生，大小合乎

比例。這反映製作者不但有一雙巧手，還有科學家或工程師的精準量度能力。





＊反映資本主義起飛時期實況＊



這些展品都是寫實主義的藝術品。說它們寫實，是因為其仿真度高超。能被稱為藝術品，卻

是因為它們能帶來更高層次的精神聯想。最易使人感受到的是懷舊情懷，每件展品的選材都見匠

心獨運，帶著６０、７０年代香港特有的時代烙印，這也難怪參觀者不時發出驚嘆：「很似！很

似！」他們的童年回憶是被勾起了。



同一件藝術品對不同的人所帶來的想像是不一樣的。我是一名經濟學家，感受到的也許與其

他人有異。我注意到商店所售的消費品大都平實無華，但商品數量充盈，品種也繁多，反映了那

個正處於資本主義起飛時期市場經濟的實況。我們若指同一時期，即文革時內地商店單調的商品

與之比較，當會發現明顯的差異。展品的總體效應活脫脫便是一幅港版《清明上河圖》，張擇端

所繪畫的這傳世國寶，最能表現出北宋時農村和市集人民日常生活的實況，後世的評價中，也有

包括《清明上河圖》「豆人寸馬」，這與今天的微縮展品，正是異曲同工。



展品中最大型的一件是建有寶聲戲院的裕民坊街道，當中的寫實主義也是很用心的，戲院外

宣傳板上的廣告是７０年代中許冠傑的《半斤八両》，但同時也有劉德華版《烈火戰車》，記憶

中這是９０年代中的製作，看來是展品的創作者故意把兩個年代混在一起，以勾起不同年齡層的

集體回憶。我沒有在觀塘住過，但也曾光顧過寶聲戲院。我赴美留學前的暑假，曾當電子計算機

的推銷員以賺取水腳，當時穿著西裝跑遍了觀塘及其他地方的工業大廈，在酷熱的天氣下，午飯

後有時會在寶聲戲院看兩點半場躲懶歎冷氣。若非有這個展覽，這段記憶也許便忘記了。我雖有

偷懶，但我工作後的第２個月便獲得公司的最佳推銷員獎，當時我只有１０多歲，若長操此業，

也許我今天的財富會多得多。



潘麗瓊是年輕的老朋友，她是這個展覽的主要搞手，據她告之，沒有得過政府一分一毫的資

助。從她臉書的報道中，我早已得知，她去年底到今年初，曾躲開香港的疫情，在上海、杭州及

武漢３個城市也搞過同類的展覽，在內地大受歡迎。這是很好的內交活動，使內地人民看到香港

社會的另一面。潘麗瓊以親身經歷告訴我們，當時內地已在過著疫情後的歌舞昇平生活，我們在

港卻正經歷著最嚴重的一波疫情，對比之下，能不悲乎？



＊同類展覽商業模式不易持續＊



我在商學院教經濟，本能地會算一算這種藝術品的製作與展覽的「商業模式」是否有可持續

性。答案是不易。先看生產部分，製作者據說大多是像醫生般的專業人士，這些人的時間成本高

昂，從作品的精緻可見，每件製作所需的時間等閒要幾個月，也就是說，光從成本考慮，一件產

品就算叫價過百萬，也不值得驚訝。這些藝術家似乎是業餘的，按自己的興趣而不是利潤而創作

。長遠而言，微縮藝術品的生產，尤其是有質量的，是否能薪火不絕，使人懷疑。在展覽方面，

我去過２次，第１次是３年前在奧海城，今回是第２次了，２次都是免費入場。我估計商場也許

有贊助，但若說這些展覽可以獲取豐厚利潤，卻是陳義過高了。有一點我搞不清，製作品所用的

材料不知是何物，其耐久性若何？倘若歲月消磨可使這些藝術品分崩離析，豈不糟糕？



也許這只是我的杞人之憂，為免昔日的香港在我們記憶中變得模糊，帶備照相機去參觀展覽

，為歷史作一點貢獻，十分值得。展覽到７月初結束，大家還有機會！



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊ 轉載自晴報

