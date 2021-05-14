《樓市點評－汪敦敬》商舖正是入市良機

《樓市點評》我去年投資的名鑄複式單位到了今日已經有了很好的升值，正如當時預料一樣

，豪宅市場果然有力回升，名鑄擁有香港維港夜景最美的角度，盡攬香港一眾地標，令人想起倫

敦的碎片大廈（Ｔｈｅ Ｓｈａｒｄ），名鑄的複式單位就有如位於碎片大廈頂部分的香格里拉

酒店，加上租客水平亦是最高的，所以有關投資我是會繼續長期持有，在樓市辣招之下，我自然

去選擇出現了入市良機的商舖項目了。



最近連續買入多間核心及優質舖位，繼尖沙咀漢口道的舖位後，我約兩星期前再買入銅鑼灣

勿地臣街地舖，算是銅鑼灣一個最旺的地段，鄰舖曾經是香港呎價最貴的舖王，投資者往往在樓

市低潮的時候不是買最平的舖，而是買最優質的舖，這間舖加上之前購入的尖沙咀漢口道舖位算

是完成了我買核心舖的心願了，如果這兩個舖將來成功升值，對將來我對核心舖的投資是奠定了

重要的基礎。



還有一個亦是日前購入的舖位，就是南豐中心商場，因為荃灣地鐵站其中三個出口都是在該

商場的一樓關係，引致之後的基建都是搭建天橋網去配合地鐵，將荃灣變為天橋之城，令南豐中

心成為旺中之旺，南豐中心最值錢是商場內的主通道，因為它和荃錦中心的主通道連成一條大街

，再連結多條天橋，四通八達，我一向都不喜歡買商場舖位的，但是南豐中心的特殊設計，令我

破例擁有多個商場的舖位，今次Ａ１０號舖正是在商場的主通道上，可以說是珍珠難求！



另外，我想描述一下我覺得當下舖市的危?機新局面：



（１）和住宅一樣，我認為香港的風光繁盛，不單只會再來，而且會更勝昔日！香港金融中

心不單會繼續，而且是世界資金日益需要的，我們在金融世界會有新功能、角色和任務！



（２）我認為縱使市場回復，我們也會發覺有一些營商的行業和板塊是會隨著時代被淘汰或

式微的，亦同樣縱使市場未完全回復，我們在這時代之下亦會見到一些新的行業和板塊興起的，

這個轉變是機會。



（３）顯然商舖市場正出現「洗牌效應」，市場上有新買家進入參與，亦有原有買家減少獲

利離場，是個正常的市場變化，這也是機會。



（４）Ｓｈｏｐｐｉｎｇ購物的區域是會重新訂定，尤其在通關之後，我們會發覺有一些地

區仍然繼續保持到興旺的購物中心地位，例如尖沙咀及銅鑼灣，但亦會有一些之前舊有的購物中

心可能會轉變角色或褪色的，在機會及悲情合奏下，入市良機不斷產生。



（５）我預算部分的住宅購買力會進入舖市，大家可以想像到現在很多新盤的一房單位都定

價過千萬了，當千多萬都可以買到一些優質舖位的時候，再加上（包括筆者在內）住宅在樓市辣

招下是會有「人名限制」的，剩餘的購買力已經日益進入舖市，尤其是晉環及啟德Ｔｈｅ Ｈｅ

ｎｌｅｙ，看到「豐厚資產者」的購買力正在復甦啟動，這個現象是會出現的。



我想說投資背後的意義其實是要對香港有信心！香港有很多美好的事情正在發生中，大家不

要再被悲情掩蔽，珍惜當下！



《祥益地產總裁 汪敦敬》

