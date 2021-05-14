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14/05/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國要應對世界亂局

　　《神州縱橫》日前習近平發表了對世界判斷的重要文章，指當前局勢是一個「亂」字，但也
指出中國面臨的機遇總體大予挑戰。對這些觀點必須結合中美鬥爭情況細加探討。
　
＊新舊交替成亂局＊
　
　　世局之亂有極深層原因，乃多個周期疊加帶來的新舊格局交替的反映。交替過渡期極為凶險
：當大變突變陸續有來，不亂才怪。相關周期包括：（一）資本主義走到百年一遇的轉折點，必
須深度改革求存，情況類似上世紀２０及３０年代，虛擬金融資本主義的內部矛盾累積已接近總
危機爆發之時。（二）西方文明主導世界的幾百年周期正走向終結，西方相對沒落的新興陣營崛
起的形勢日顯。（三）美國及新大陸文明主導世界的近百年周期正走向終結，「美國時代
（Ｄａｙ　Ａｍｅｒｉｃａｎ）」將隨之沒落，舊大陸文明如中國等影響力日大。（四）新一輪
高科技開發正加快進行，將深度改變生產、生活及社會型態。必須注意者是美國及西方不會甘於
沒落，必會作垂死掙扎。這正是美國要全力打壓中國和英日歐等緊跟的最根本原因。這場遏制與
反遏制鬥爭是新舊交替過渡期的最主畏矛盾及亂源。本質上是修昔底德新舊大國間的生死決鬥，
形式上以新冷戰為體現。在這歷史大潮的發展路上，最近的Ｇ７峰會是個里程碑：美國成功拉攏
歐日等跟隨其遏制中俄戰略，正式形成了中俄對以美國為首西方的兩陣對峙新冷戰格局。
　
＊兩陣對峙新冷戰形成＊
　
　　去年特朗普在Ｇ７會議被孤立，聯合聲明也沒有。今年拜登成功團結西方反中俄，確是一大
突破，新冷戰及中美衝突也就走上了不歸路。這次歐洲跟美反華姿態明顯，除了Ｇ７聲明全面支
持美國反華路線外，還做了許多不利中歐合作的事，如擱置中歐投資協議，加強審查中企在歐投
資和推動與印度經貿談判以牽制中國等。半年來英日歐等先後逆轉對華關係全面走向美國一邊，
其原因為何確值得中國深思。更重要的是接受並回應這個新現實，一直以來內地有一種觀點認為
美國與日歐等矛盾多，故不致形成「東方北約」等反華聯盟。殊不知西方內部矛盾不少且還會激
化，但在反華上卻已高度一致。正如美國兩黨矛盾日深，幾乎在所有議題上爭拗，但在反華上卻
高度一致。因此中國不宜再存幻想，必須奮起應戰。１８０年前鴉片戰爭，１２０年前八國聯軍
，中國飽受西方欺凌，到今天若西方仍自以為高人一等可任意妄為，中國理應充分回應，新仇舊
恨一朝了。２００年來國人浴血奮戰才取得今天成就，必須奮戰保衛，也必須打贏這場決戰，否
則建設現代化強國無從談起。《資深評論員　凌昆》

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