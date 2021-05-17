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即市新聞

17/05/2021 08:02

《牛熊志選－陳其志》大市反覆試底，資金趁低部署騰訊認購證

　　《牛熊志選》恆指上周顯著調整，跌穿１５０天線，下試３月低位約２７５００點附近，技
術走勢持續轉弱，暫時宜先行觀望。恆指牛熊證資金流情況，截至周四（１３日）過去５個交易
日，恆指牛證合共錄得約２﹒４３億元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約２
﹒１１億元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在
收回價２７２００點至２７４９９點之間，累計相當約３４１７張期指合約；熊證街貨主要在收
回價２８４００點至２８６９９點之間累計了相當約１１５３張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至１７﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
１﹒８個波幅點至１８﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降０﹒６個波幅點至２２﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至
２６﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２８﹒５％；中石油
（００８５７）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至３２﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升２﹒２個波幅點至３３﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至
２０﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅維持於２６﹒８％的水平；工行（０１３９８）的
引伸波幅維持於１９﹒６％的水平；平保（０２３１８）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至
２１﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒５％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約８６７８萬元
資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使
價約６８６至６９０元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒６至１２﹒７倍；牛證方面，資金
留意收回價５５５至５６０元之間的較貼價條款，收回距離約３﹒９％至４﹒９％，槓桿約
１６﹒２至２１﹒６倍。另外，美團相關認購證及牛證期內錄得約６８０５萬元資金淨流入部署
，資金留意行使價３００至３１１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒４至６﹒３
倍；牛證方面，資金留意收回價２２９至２３５元之間的較貼價條款，收回距離約３﹒８％至６
﹒２％，槓桿約１２﹒５至１５﹒８倍。
　　至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約７５８﹒０萬元資金淨流入
部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１８８至２０４元附近的中期價外條款，
實際槓桿約６﹒０倍至６﹒１倍；熊證方面，資金主要留意收回價２１５至２２５元附近的條款
，收回距離約５﹒２％至１０﹒１％，槓桿約８﹒３至１３﹒６倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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