《一周攻略－周進略》風險資產受壓，環球同此涼熱

《一周攻略》金融海嘯以來，大家經驗過一次又一次的大上大落，但總是逢凶化吉，逐漸被

訓練成為資金推動牛市的自然本能反應，不要怕，只要信，甚至是不要問，只要信。始終人的經

驗很有限，以最近十年的經驗作為可靠的經驗，對於很多市場參與者來說，已經是相當長時間，

當中若有趨勢或模式，大家便自然的認為，這不可能是隨機的過程，當中的相關性，甚至變量之

間的規律和因果關係，大家都不會否定其可靠性。



＊今年２月中開始，大行情漸見逆轉＊



畢竟，過去十年，誰膽敢質疑這一個大行情，誰就要倒楣，誰就要遭殃。若執意要萬里長空

，以真金白銀押注造淡造空，則恐怕早已輸個清光。面對歷史上少有的長升長有，背後尚有央行

源源不絕的資金彈藥供應，真的不可以逆著大趨勢，勉強以為。事實上，即使看法最終如果，但

過程中已經足夠令空軍彈盡糧絕，雙方實力太懸殊，一般情況之下，連開多次大之後，再要押開

小，真的連氣勢都輸掉。

然而，世事往往就是如此，愈是趨勢近乎不可爭議，只有一面倒的同意，便愈是逆轉的一刻

。君不見今年２月中開始，大家以前一直認為可能出現，但最終多年都沒有明顯出現的，終於出

現了。



＊引伸需求推升，復看成本拉升，顯是雙重計算＊



是的，多年前，市場上已有不同聲音認為，央行應該要退市和加息，只是美聯儲做不了多少

，便又走回頭路了。而更重要的是，在經濟大好景之下，仍然不能把當日的非常時期非常手段拿

走，很多人的解讀便是，局方根本無意把其拿走，或就算有意，也在有意無意有形無形的各方壓

力下，根本動彈不得。

可就是這種多年的經驗之下的理性預期，可能敵不過大自然的力量。疫情之下，近一年多，

全球各地經濟活動大受打擊，原則上，美聯儲只有更配合財政政策的份兒，不可能收緊。但偏偏

就是有這一次性的大幅衰退，造就了大家形成另一股預期，就是低基數之下，只要疫苗推出接種

後，經濟活動有望逐漸復常，大家躲在家一年多，被人為遏抑了的消費意欲，勢必大力反彈，甚

至被形容為報復性的重來。如此一來，同樣是理性預期，便是整個消費的供應鏈，由上而下，都

會有反應。是的，層層往上推，自然是由原材料和能源商品等價格入手，是以過去數個季度，這

方面的引伸需求直接間接拉升了眾多大宗商品，便是絕對可以理解的。而有趣的是，當這種趨勢

形成，而反過來又有很多人從供應端的角度，認為成本推動物價上升，有所謂成本通脹的危機。

誠然，假如由引伸需求一端計算了，不應重複在供應端又計算一次，但真實世界的人多數以局部

現象推論全部，自然是身邊的商家企業會把成本轉嫁消費者的說法最易取信。



＊小心央行息事寧人，自我實現預言危機＊



無論如何，短期而言，就在這一個近乎無敵的循環論證中，大家押注於央行可能提早加息或

收緊貨幣政策，如今全方法的在各種市場反映出來的，便是如此這般的一個預期，央行大員即使

完全相信其所宣稱的物價上升只是短暫性，但起碼幾個月甚至幾季，都不能完全無視上述的物價

變動的一個趨勢，而過程中只有愈來愈多人相信，也繼續攻央行所不得不守之處，最終形成自我

實現預言的危機，的確有可能央行息事寧人，在２０２３年底前，便要應酬式的加息一次，也說

不定。

如此一來，市場上起碼今年內，都會有明顯的變化，之前幾年大家完全不介意押注的無息可

收之物，如今估值都得打個大折扣，即使有息可收，估值也會下調為主，甚至受惠經濟復甦的，

亦因為相關憧憬早已反映，而不能完全敵得過上述估值往下的壓力。



＊既難止蝕，又難低吸，動彈不得＊



正因如此，大家不難發現，股指愈發難以向上突破，反而是低成交而呈現上落市，所謂震盪

徘徊的格局為主。美股股指部分繼續創新高，但市場上最多參與或關心的，例如科技龍頭的表現

，卻開始有明顯的疲態或壓力，卻是顯而易見的。如果套用上述由贏家彈藥論英雄，則要小心高

位套牢之輩，如今既不能果斷地走，也不會有更多注碼可以低吸博反彈，動彈不得的滋味，開始

在近一兩年才活躍的新手中，會有很明顯的負面效果。

結論很簡單，即使長遠而言正確，真的不用理會短暫的物價上漲，沒有真正的通脹預期，又

或最終通脹不能持續升高至目標水平之上，但起碼短期而言，大家只能花開堪折直須折，不能再

大膽的加槓桿愈押愈大。港股美股，甚至不同程度上對於其他風險資產，環球同此涼熱。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

