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即市新聞

17/05/2021 08:52

《套期保值－蕭猷華》股市漸波動，操作宜短線

　　《套期保值》大宗商品價格近期急升，市場憂慮通脹加劇，內地監管機構終於出手了，上周
五（１４日），唐山市市場監管局、發改委、工信局聯合約談全市鋼鐵生產企業，要求鋼鐵生產
商嚴格執行「中華人民共和國價格法」，不得互相串通、捏造、操縱市場價格、散播漲價訊息。
內地監管機構已經傳導了明確信號，高度注視大宗商品漲價過快，及連帶影響，筆者相信短期可
遏制過度投機行為，更為熾熱的原材料、資源市場降溫。

＊全球貿易保護主義，大宗商品價格料大漲小回＊

　　不過，筆者認為內地監管機構的行政干預只是杯水車身，短期雖然可抑壓投機活動，但是長
遠還要看貨幣政策的導向，甚至價格上漲會否影響需求下降速度。而另一重要因素，就是環球疫
情會否持續影響供應問題，甚至各國在貿易保護主義下，擾亂全球產業鏈。故此，筆者認為大宗
商品價格在全球貿易保護主義下，仍呈大漲小回格局。
　　外圍方面，美國上周五公布４月零售銷售為０％，差於預期，美國民眾開始擔心通脹升溫和
經濟前景，減少消費，增加儲蓄。雖然一兩個月的經濟數據未必作準，而且美聯儲官員亦不斷強
調通脹只是短暫性，口徑一致，但從最近大宗商品價格勢頭強勁，５、６月很大機會再創新高，
但是美國經濟增長約７０％來自消費，若然通脹持續升溫，經濟增長倒退，有機會出現「滯脹」
風險。

＊港股短線料技術反彈，全面向好言之尚早＊

　　恆生指數上星期跌穿２８０００點後，最低跌至２７７００點左右，點數看似跌幅不大，不
過很多股份跌到「散晒」，短線料有技術反彈，股市全面向好言之尚早。另一方面，投資者要留
意中美貿易代表團短期將會舉行會議，焦點是會否撤銷關稅，筆者認為若合乎雙方利益，分階段
撤銷關稅亦非不可能，既可減低企業成本，又可紓緩通脹壓力，或是股巿未來向上的催化劑。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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