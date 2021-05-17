《專家之言－葉尚志》大盤反彈未脫弱勢，產品漲價啤酒股可關注

《專家之言》港股上周五（１４日）出現跌後反彈，但是仍未能扭轉反覆向下的趨勢。恆指

漲了接近３１０點，回企至２８０００點水平來收盤，但大市成交量進一步縮降至１５００多億

元，而盤面的分化情況也來得比較激烈。互聯網龍頭股持續受壓，嗶喱嗶喱（０９６２６）和阿

里巴巴（０９９８８），在首季業績公布後股價出現跳空下跌。然而，Ａ股能夠繼續保持穩定性

，卻帶動中資金融股全面做好。目前，通脹升溫的憂慮，依然是困擾市場的不明朗因素，相信市

場謹慎的氛圍仍將難以消除，而恆指的首個反彈阻力位見於２８３００點，宜盡快回企其上，否

則後市仍有朝著２６４００點來進發的傾向。



＊恆指首個反彈阻力位２８３００＊



恆指上周五出現縮量回升，在隔晚美股反彈以及Ａ股做好的帶動下，在盤中曾一度上升３４

５點高見２８０６４點，但是彈升動力未見明顯增強，目前只能以技術反彈來看待，對後市仍要

保持謹慎態度。恆指收盤報２８０２８點，上升３０９點或１﹒１１％。國指收盤報１０４０５

點，上升６５點或０﹒６２％。另外，港股主板成交金額進一步下降至１５０８億多元，沽空金

額有２３４﹒４億元，沽空比例上升至１５﹒５４％，是近期的最高水平。至於升跌股數比例是

９９０：７０７，日內漲幅超過１０％的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２６隻

。

權重指數股方面，友邦保險（０１２９９）又再成為護盤的主力，漲了有６﹒２９％至１０

２﹒２元收盤、也給恆指帶來逾１７０點的進賬。公司公布首季新業務價值按年上升２５％至１

０﹒５２億美元，數據表現較預期要好是刺激股價的原因。然而，友邦保險的沽空比例亦增加至

３０﹒６％，沽空金額更是錄得有接近１１億元的年內最高，情況顯示多空博奕激烈，股價能否

進一步升穿橫盤區上限１０５元關口，是我們接下來的關注點之一。



＊百威亞太多個品牌宣布漲價＊



另一方面，啤酒股板塊有繼續逆市走強的趨勢。百威亞太（０１８７６）近日表示，旗下多

個品牌已經漲價，是今年啤酒市場第一家宣布漲價的企業。事實上，在通脹升溫的共識背景下，

企業提價的空間機會是加大了，而有能力把成本轉嫁給消費者的，也將有望成為通脹上升的受惠

者。在過去一周，雖然恆指跌了有５８３點或２﹒０４％，但是百威卻逆市漲了有５﹒１７％，

是漲幅第三大的恆指成份股。建議對於啤酒股板塊，包括百威、青島啤酒（００１６８）以及華

潤啤酒（００２９１），可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師 葉尚志》

