《台股攻略－黃振宇》疫情嚴峻，台股險守萬五點

《台股攻略》台灣的疫情持續擴大，確診人數暴增，嚴重打擊投資者信心，導致沽壓沉重。

加權指數今日（１７日）以１５５５５點低開，及後反覆向下，一度下挫超過６００點至

１５１６０點低位，臨近收市跌幅窄，收報１５３５３﹒８９點，跌４７３﹒２點，失守半年線

，更創下三個半月新低，而成交金額縮減至４８０１﹒８７億元（新台幣．下同）。

電子股幾乎全軍盡墨，台積電開市後股價反覆向下，收報５４９元，跌１﹒４％，跌穿

５５０元關口。鴻海雖然於上星期的法說會中釋出正面信息，但仍不敵沽壓，收報９８﹒２０元

，跌６％，跌穿百元關口。聯電跌勢慘重，收報４３﹒９５元，跌６﹒１％。大立光股價全日於

平盤附近徘徊，收報２８５０元，無起跌。聯發科今年第一季每股純利潤１６﹒２１元而成為

ＩＣ設計廠中之榜首，利好消息刺激股價逆市上升，收報９１４元，升２﹒１％。近期強勢的航

運及鋼鐵股亦一片愁雲慘霧。航運股方面，長榮及陽明海運雙雙跌停收市，分別收報６３﹒１０

元及６６﹒６０元，而萬海航運雖然未有跌停，但跌勢沉重，收報７８﹒２０元，跌逾４％。鋼

鐵股方面，中鋼收報３１﹒６５元，跌９﹒２％，逼近跌停。另外，接近２０隻相關股份則跌停

收市，當中包括中鴻、威致、新光鋼、燁輝、春源等。生物科技及醫療股在疫情蔓延下造好，台

耀、杏輝、雃博、和康生、中化生、亞諾法、國光生、美時、寶齡富錦也全面漲停，而高端疫苗

更以歷史新高，漲停價４１７元收市。

本土疫情蔓延勢影響台股走勢，短期震盪在所難免。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

