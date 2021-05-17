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即市新聞

17/05/2021 09:43

《窩輪豪情－梁業豪》大市高開，惟表現並不理想

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
必需性消費業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為友
邦保險（０１２９９）、百威亞太（０１８７６）與石藥集團（０１０９３），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）與龍湖集團（００９６０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、必需性消費業與醫療保健業。此
外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保險、招商銀行
（０３９６８）與石藥集團，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相
關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選京東集團、新地（０００１６）與電能
實業（００００６）。
　　港股雖然成功高開，表現卻較預期為差。五大指數均較美指期貨偏低，以紅籌指數的相對表
現最強，科技指數最弱。估計恆生指數於２８４３６前已有不輕的即市阻力，持指數牛證圖利者
未宜強攻，惟出現新重大利好消息時則作別論。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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