《談國論企－黎偉成》須學中國先控疫復產始重啟經濟

《談國論企》新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在印度爆發的變種病毒Ｂ﹒１﹒６１７，已擴散至

全球約５０個國家或地區，使英、美已擬定好的階段性解封、重啟社會等計劃受到嚴重的挑戰。

英美等國得暫止解封等策，更需要嚴陣防控以來自印度為主變種病毒，取效後再學習中國先復工

復產，確保經濟社會重啟和復商復市時的無應可以滿足市場和社會的需求，經濟確切地穩定復甦

的同時，通貨不致受到不必要和難控的壓力。中國控疫和復興經濟值得學習。



＊印度變種病毒擴至英國等約５０地非等閑＊



來自印度的變種病毒Ｂ﹒１﹒６１７，不僅擴散到尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦等

印度的周邊國家，連新加坡、馬來西亞等東南亞地區亦面對相當重大的威脅，甚至遠在西歐的英

國，亦呈現迅速蔓延之勢。英格蘭地區於２０２１年由５月９日至１５日一個星期錄得１３１３

宗確診個案，較對上一周的５２０宗，飆升１﹒５２倍，而英國政府緊急情況科學諮詢小組

ＳＡＧＥ顧問指出印度變種病毒可能比現時主流毒株傳播性高５０％，有專家預計如不推遲解封

計劃，到秋季可能出現每天有１萬人得住院的惡況。由是可見，印度變種病毒來勢洶洶，世界各

國家地區得嚴陣地迅作應變決策和行動，中國在過去一年多的防控惡疫政策和做法，很值得各地

學習，重點有：

最重要的，當然是（一）速速的強力防控。即使中國，在防控惡疫取得預期良性成效逾１年

，現時仍堅持強力執行「外防輸入」和「內防擴散」的政策，特別是（１）「內防」，一旦發現

有本土病例，即使涉及個案甚少，也大範圍的進行強制性檢測，以揪出哪怕是一個半個隱藏病毒

者，確保「清零」不變質、不受新一輪的威脅，而（２）「外防」，更是把嚴防陣線推高至珠穆

朗馬峰，以防來自尼泊爾災區的病毒輸入。

反觀美、英等西方國家，居然天真到以為讓當地人接種疫苗就可抗疫，實乃天大笑話。要知

道，現時供人接種的疫苗，都是「緊急」批准，有效期不足１年，特別是副作用不明、難控，我

說這是「試計」。因這都不是可以免疫的成熟疫苗，但一眾政客、政棍、庸客以為打了針便「萬

事大吉」，錯了，君不見打了兩針疫苗「試針」者，也有中招確診的個案，故中國以「外防輸入

」、「內防擴散」先清零、再接種疫苗的政策和策略，確實是世界各地學習的防控惡疫政策與策

略。

只有先清零再積極接種屬「試針」的疫苗，才可以考慮（二）精準有序地重啟經濟社會。中

國是在防控惡疫取得預期成效，首要做到的是按各地的具實際和具體情況，陸續解封，接著便是

精準有序地復工復產，再復商復市，好處是使生產能夠滿足到陸續恢復的市場需求，故居民消費

價格ＣＰＩ於２０２１年４月份同比上升０﹒９％，連同３月的０﹒４％乃二連升，而國內生產

總值ＧＤＰ於一季度累計達２４﹒９３１萬億元，同比增１８﹒３％，充分反映出中國由防控惡

疫取效到恢復社會經濟秩序之效是積極、正面的，當然是值得其他國家或地區學習的。



＊顧已不理人狂攬疫苗不放顯美帝衰落＊



又看美國，匆匆強化其本國的疫苗「試針」，便匆匆的重啟經濟社會，不問以製造業為主的

工業生產，供應嚴重不足難以應付到「報復式」的市場需求，故當地的消費物價指數ＣＰＩ在求

過於供的劣況底下，出現強力的反彈，使華爾街產生對央行可能提早加息和減少買債等收緊貨幣

供應的驚恐。

孰優孰劣，相當明顯。中國在重啟經濟社會的經驗，當然值得學習。

異常重要的，是（三）世界一大同。但自負為「世界一哥」的美國，已完完全全失掉「大國

」的責任和風疫：（Ｉ）不僅新冠肺疫自２０１９年爆發至今，因混世魔王特朗普妄自尊大不認

同有此疫，無心無力抗疫引致確診和死亡人數成為世界之最之餘，更使曾經「肩負」帶領世界各

國或地區走出惡境的美國，把抗疫失敗責任卸賴於中國。特朗普就疫而挑起仇恨，激化美國若干

人士仇華情緒。

到（ＩＩ）繼任之拜登，提出的所謂「團結美國」，與特朗普之「美國優先」，如同一轍，

君不見：美國人口３﹒３億雖佔世界總人口４％，卻已搶購約２６億劑「試針」疫苗而佔世界之

數約２５％，世界有８２﹒５億人口呵！

凡此，足見美帝國白人霸權主義惡勢力之惡，特別是對印度疫情，先不理，後假仁假義地答

應供制疫苗之原料劑，倒底是什麼意思呀！

中國輸出逾億疫苗，有相當部分為送贈以支持他國或地區，而美國居然胡言亂語此為「疫苗

外交」，既然如此，為甚麼美帝在「疫苗外交」上強力地反華壓華？

美國帝國白人霸權主義之卑劣，是肯定的了。請學習中國之世界一大同吧！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

