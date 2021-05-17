《外匯達仁－盧楚仁》比特幣持續下挫，令金價節節上升

《外匯達仁》虛擬貨幣出現洗倉式下跌，事緣來自兩單負面消息。第一單是Ｔｅｓｌａ創辦
人馬斯克暗示，他們可能或已經出售持有的加密貨幣。在２月初，馬斯克曾經表示動用１５億美
元購入比特幣，可能眼見比特幣已屢創新高，故此作出獲利平倉。第二單是中國官方媒體中國證
券報表示，比特幣交易受到一些大型商業銀行的封堵，暗示未來可能即將出現從嚴監管的新信號
。所以在兩大利淡消息夾擊之下，比特幣價格持續出現洗倉式大跌。若果從４月１４日高位
６４８２９美元計算，比特幣累積跌幅已接近３５％，估計短期間虛擬貨幣仍有一定程度的回吐
壓力。
比特幣在４月中由高位回落，相反金價卻由四月中低位１７３２﹒５９美元持續反覆上升至
今，這正好反映這兩種資產走勢背道而馳，而不是同步升跌。資金從新由虛擬貨幣流入金市，故
此未來不能再將兩者作同步的分析。與此同時，中東的以巴局勢升溫，也助長了黃金的避險魅力
。而更重要的是，美國公布的通脹數據在嚴重惡化的情況下，因聯儲局官員仍然表示無意提早退
市，及美國公布的零售銷售數據不理想，導致美？指數仍然維持弱勢，而令金價造好並升至２月
初以來的高位。
若以短線分析來說，相信金價這波將有力挑戰１８７６美元的阻力位。但因累積一定升幅，
所以不排除金價到達上述阻力位後出現調整。而今次金價調整，下方的重大支持位，大家可以留
意１８０８﹒７０及１７９８﹒００美元。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》