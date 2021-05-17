《美元走勢－羅明立》美匯短期料仍是反覆上落為主

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５０ １０９﹒１４ １０９﹒１９

歐元╱美元 １﹒２１５１ １﹒２１２４ １﹒２１３８

英鎊╱美元 １﹒４１１３ １﹒４０７６ １﹒４１０６

美元╱瑞郎 ０﹒９０２９ ０﹒９００２ ０﹒９０１５

美元╱港元 ７﹒７６７９ ７﹒７６６３ ７﹒７６７５

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《美元走勢》上周五（１４日），美國４月零售銷售月率無增長，核心銷售更負增長

０﹒８％。４月工業產出及５月密歇根大學消費者信心指數結果都不及預期，表明經濟復甦仍然

存在反覆，美債收益率及美元均下跌。不過，通脹威脅未消，未來經濟表現將影響投資者預期及

匯價表現。估計短期仍是反覆上落為主。

美國和歐盟最早將於今日（１７日）宣布，就鋼鋁關稅糾紛方面達成臨時性停火協議，歐盟

自６月份開始將不會對美國波旁威士卡等標誌性產品實施雙倍的報復性關稅。有助修正特朗普時

期的錯誤政策，改善雙方關系，專注經濟復甦。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２０７５ １﹒２１８０ １﹒２０４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４０６０ １﹒４２２０ １﹒４０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

