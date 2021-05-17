《真知灼見－溫灼培》從通脹變化看美元

《真知灼見》「美國要遏抑通脹並非只有加息的選項，還可削中國的進口關稅。」



美國４月份通脹（ＣＰＩ）為４﹒２％，是近１２年半高位。雖說去年４月是疫情最嚴峻時

刻，因基數偏低，所以當作比較數字易被扭曲。但如觀察按月比較，４月份通脹也有０﹒８％，

這不是一個低數字。加上銅鐵期貨價格已相繼破歷史高位，大豆玉米期貨價格又見８年高。當基

礎商品價格已如此高企，謂通脹是短暫性又很難令人信服。當然，一個月數字難作定論，過多數

個月美通脹情況將自有分曉。



倘若過了數月確認了美國通脹真的來臨且嚴重，屆時拜登政府就只有兩條路可走。收緊貨幣

政策當然會是其中選項，但這會損害美國脆弱的經濟復甦。如收緊不足，甚至可能會出現經濟又

跌但通脹又壓不下去的尷尬局面。另一選項是取消中國的進口關稅。這樣美國國內物價便能隨即

下降，不用聯儲局收緊貨幣政策也能解決通脹問題。但這樣拜登政府則需要一個下台階。而最近

美國貿易代表戴琦急於要求見中方首席談判代表劉鶴相信並非無因。



如美國加息，料短暫美元可受惠。但如美國經濟隨後因加息導致不滯，不排除美元會出現快

速轉弱。至於撤銷中國關稅，這要看交換條件是甚麼再衡量美元後向。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

