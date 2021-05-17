《每周華語－黃溢華》米奇老鼠、天災人禍、伯老ＱＥ、晶片世代

《每周華語》上周市場又再擔憂通脹升溫，股市轉為於新高水平波動。Ｗａｌｔ

Ｄｉｓｎｅｙ上周五（１４日）下跌４巴仙，全球疫情使不少企業損失巨大，但Ｗａｌｔ

Ｄｉｓｎｅｙ近年已累積不少升幅，回吐合理。



１９２９╱１９３２年，美道指自３５０點下挫３年之久，於低見５０多點才回升：

「Ｇｒｅａｔ Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ」大蕭條之下，全球經濟收縮。經濟於１９３０年代不景

，不出１９３５年，德國改由希特拉執政，而日本也利用此一時機，往外找入侵機會，中國不採

用金本位，而用銀本位，因而經濟於１９３０╱１９３６年有好的發展。美國經濟１９３０年代

步入寒冬，此時英國經濟學家Ｊｏｈｎ Ｋｅｙｎｅｓ提出方案，認為政府必須大量投資基建等

等，大幅壓低失業率，使經濟回穩，走出困局。美國經濟極差，Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ及他的

拍檔創造了米奇老鼠，黑白色的卡通小動物，至今成為傳奇產物，不只家傳戶曉，也是一盤大生

意的開端。他也創造了不少卡通人物，例如一隻名為Ｐｌｕｔｏ的狗兒，造形突出有趣，而牠的

主人，正是米奇老鼠。米奇老鼠及Ｐｌｕｔｏ等卡通造形只是起步！Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ創

建了提供快樂的娛樂事業！公司更是道指成份股之一，股價表現，３０年前仍在幾美元！全球發

展，多元化，但２００１年的美「９．１１」恐襲事件，美股停市多天，當時，人心盡失，因而

「樂園」形式的業務可能「不保」，使Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ的股價大跌，此時更有大行分析

：認為Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ撐不下去，亦指出被踢出Ｄｏｗ成份股云云。當然，恐怖襲擊再

三出現。紐約被打擊，但全球多年後便回穩。Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ股價自低位回升，近廿年

，升至１８１美元近日水平，２０２０年，力守９０╱１００美元，反彈一段，疫情之下，人心

又見回穩。可見大跌後，某些股份正好是買入的大好時機，Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ於美國的業

務╱樂園，又見回升。且看下半年，疫苗效用會否維持正面效用，使各行業急速回升。米奇老鼠

多年前９０誕生之年，歷久不衰！Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ眼光、獨有的創造力，於美股最低迷

的時刻、經濟╱失業極差，看準了人們需要正能量╱娛樂！因而啟發了他，創造卡通人物可以是

恰當媒介，讓人開心。米奇老鼠卡通十分之有趣，亦讓很多人求存之中得到快樂。１９３０年代

美股急挫，卻孕育了米奇老鼠╱Ｐｌｕｔｏ等的誕生。股市大升、急挫、暴跌，也間接衍生很多

生存生財機會！



Ｐｌｕｔｏ的出現，話說Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ看了大星球，有陰影似一隻狗兒，因而他

把Ｐｌｕｔｏ的外形勾劃了出來：「Ｐｌｕｔｏ」十分之生動，也是長壽之卡通形象。Ｊｏｈｎ



Ｋｅｙｎｅｓ也從美股暴跌引致Ｇｒｅａｔ Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ，而有巨著「Ｔｈｅ

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ，Ｉｎｔｅｒｅｓｔ ＆

Ｍｏｎｅｙ」。他不只經濟學有創見，數學好，哲學也極有水平，他的見解，影響至今天：

２００８╱２００９年美股也大跌，美市場倒下了，不是Ｊｏｈｎ Ｋｅｙｎｅｓ的理論，而有

伯南克用了「直升機」，把大量金錢不斷倒下市場，讓「死」馬「活」了。２０１９╱２０２０

年，全球疫情，「再接再勵」再「ＱＥ」已有３萬多億美元！市場穩下來了。股市暴跌，很多時

衍生了新一代的救市╱金融思維。至少中短期穩定了經濟及民生。



當然，世上無完美的方案，但總要有「救市」政策，即使股市╱經濟回穩，也必衍生巨大

「成本」，世上無免費的午餐。「９．１１」恐襲，美股停市，格林斯潘破例去白宮與布殊吃

「午餐」：他一步出白宮，股市已回升、再升，因為格林斯潘答應「放水」！２００６╱

２００７年，伯南克加息，希望「正常化」息率，怎料「次按」爆了：「ＱＥ」出場，急減息也

不足夠了。２０１９╱２０２０年，再大手「ＱＥ」、「零」息，股市見新高呢！拜登去了路易

斯安那州，行動太遲一點：因為Ｎｅｗ Ｏｒｌｅａｎｓ仍水深火熱十多廿年！Ｆａｔ

Ｄｏｍｉｎｏｓ（１９２８－２０１７）著名音樂家乃土生土長於Ｎｅｗ Ｏｒｌｅａｎｓ－「

Ｗａｌｋｉｎｇ Ｔｏ Ｎｅｗ Ｏｒｌｅａｎｓ」正好說明這美國主要出口港城市的歷史╱文

化。拜登不久前去了路易斯安那州，不少南部城市╱地區基建失修甚久。



今天晶片╱電動車╱可替代能源之新年代。一世紀前，Ｆｏｒｄ利用「生產線」大幅提升了

生產力，今天生產線加了大量機械人及電腦作業。又電動車有大改進，且又大量引入晶片操作車

子，便全球晶片需求更大。不少晶片股大升，「搶」疫苗、也「搶」購不同種類的晶片。電動車

不一定可全面替代大量車子！但新的世界，不用資訊╱晶片不可能。有趣的是，Ｗａｌｔ

Ｄｉｓｎｅｙ多年前重拾舊方法製作卡通片，不用電腦合成！而電動車全面「晶片化」：傳統股

份有別新一代股份乎？！



Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ於１９３０年代以「紙」及「筆」創造了開心的創意產品：卡通人

物！同時建立了今天全球的大企業，為幾代股東帶來了巨大的財富。不久前Ｗａｌｔ

Ｄｉｓｎｅｙ紀念９０年，百年企業不少，品牌也很多。今天Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ產品極多

，歷久不衰，當然面對很多考驗。米奇老鼠生命力極強，為人們帶來無限的希望。

《資深市場人士 黃溢華》

