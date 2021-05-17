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即市新聞

17/05/2021 12:56

《匯市一周－徐惠芳》觀望各國經濟數據，美匯徘徊９０邊緣

　　《匯市一周》周一關注：美國５月紐約州製造業指數、美國３月ＮＡＨＢ房市指數。
　
　　美國４月非農就業數據意外大幅減少，３月份數字亦由原先９１﹒８萬下調至７７萬，４月
非農就業人數僅增加２６﹒６萬，遠遠不及預期１００萬。受累就業人口減少，４月失業率回升
至６﹒１％。美國最新勞工市場報告令市場失望，加劇投資者對美國經濟復甦的擔憂，拖累美匯
指數下跌，一周下跌超過１％。
　
　　本周關注美國一系列重要的數據，包括通脹數據的４月ＣＰＩ和ＰＰＩ，以及反映經濟狀況
的零售銷售和首次申領失業救濟金人數。市場預計，ＣＰＩ和ＰＰＩ稍微走軟，若通脹放緩將使
美匯指數疲弱。本周留意，聯儲局及美財長的最新言論，借相關消息為美元把脈。技術上，美匯
指數徘徊９０邊緣，若突破９０關口，將指向８６﹒６３或更低８９﹒２６支撐位。相反，若能
收復底部並且反彈，可望指向關鍵阻力位９０﹒４０或９０﹒６０。
　
　　近月英國數據表現強勁，央行表示將會放慢購債步伏，加上近期美國數據預期疲弱，剌激英
鎊。但蘇格蘭選舉投票結束，支持蘇格蘭脫英獨立公投的政黨領先，有關公投消息及發展可增加
英鎊下跌風險。技術上，英鎊兌美元可能限制於三個月高位１﹒４００６。若突破該阻力，有機
會指向前高１﹒４１３４阻力。相反，若短期低於１﹒３９２０則留意指向１﹒３８２０，甚至
下試１﹒３７５０。
　
　　歐元區隨著疫情逐步緩和，法國、意大利、荷蘭、希臘等國均實現不同程度的解封措施，邁
向社會生活恢復正常的第一步。歐元區４月經濟景氣指數錄得增長６６﹒３，略低於預期。進入
５月，相信經濟景氣指數將回升，預期歐元區５月投資者信心指數及經濟信心指數延續上升，支
持歐元匯價向好。技術上，歐元兌美元短期關鍵支持位１﹒２１０１及１﹒２０８０。若守穩支
持位有望挑戰１﹒２２４０阻力位，突破該位則向年初高位１﹒２３４９。
　
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

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