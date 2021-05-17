《師傅教路－黃瑋傑》云想把握短視頻市場機遇，冀多維度規模增長

《師傅教路》云想科技（０２１３１）公布截至２０２１年３月３１日止第一季度未經審核

營運數據，收入錄得高速增長，主要由於集團的軟件即服務（ＳａａＳ）正逐步實現商業化，並

已取得關鍵成果。



＊首季度總帳單金額增長約一倍＊



云想科技主要於中國提供短視頻營銷解決方案及集中於泛娛樂的線上內容服務，為快速增長

且多元化的廣告主群提供從短視頻營銷內容的創意、製作、程式化精準分發、效果跟踪及匯報的

一體化服務。該等廣告主群遍及各個垂直行業，包括網路遊戲、金融服務、電子商務、互聯網服

務及工具等。截至２０２０年１２月３１日，集團已為垂直行業１８８個細分行業逾４６６０名

廣告主直接或間接提供服務。

今年第一季度，集團總帳單金額錄得約１６﹒３１億元人民幣，較２０２０年同期增長

１０３﹒６２％。截至２０２１年３月３１日，集團每月短視頻產能達１６６４０條，其中由集

自製的視頻達１１４４０條。集團的軟件即服務（ＳａａＳ）正逐步實現商業化，並已取得關鍵

成果，例如基於數據驅動下大幅提升效率之需求，集團專為短視頻投放及效果管理而研發的一站

式短視頻程式化廣告交易平台連山系統已完成了公有化部署，可實現跨平台跨帳戶廣告投放、素

材管理及智能衍生、數據報表分析及生成等功能。



＊建議６﹒８元買入，目標７﹒８元＊



集團已於今年第一季度推出「連山＋」雲服務平台（Ｔｒａｄｅｐｌｕｓ），向首批入駐的

廣告主及服務商提供程式化廣告投放與數據管理的付費服務。集團將繼續加大研發投入力度，推

進ＳａａＳ與人工智能技術的商業化布局，以把握短視頻市場發展機遇，實現多維度的規模增長

。建議買入價６﹒８元，目標７﹒８元，止蝕位６﹒２元。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）

