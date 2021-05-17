《投資筆記－黃子燊》恒指將迎來改革，對指數表現會有何影響？

《投資筆記》近日港股市況明顯相對較差，不少戰友均無心戀戰，部分更套股買樓（就我們

對樓市的觀點，可參考我們早前於本欄發表的文章：《把脈香港樓市，展望未來吉凶（中）》，

筆者也在此不贅了。在本期文章，主要打算和大家分享，恆生指數將要實行的優化改革將會如何

影響恆指表現。

恆生指數公司早前於３月１日時公布恆指改革咨詢結果，而在５月２１日，則會是改革後首

次宣布季檢結果，有關改動則將於６月７日生效。那到底恆指的改革，發生了甚麼大變化，以至

值得我們一提呢？

如果要簡單概括這次恆指的優化改革，筆者會簡單概括為變革後的恆指「更多元、納入速度

更快」。在「多元」方面，就著成分股數目，新的機制下，成分股數目由現時的５５隻，將會增

加至２０２２年中之前的８０隻，最終目標則是增加至１００隻。而為避免香港公司於指數中的

佔比被攤薄，其數目會維持在２０至２５隻。指數也會從原先的由四個行業組成變化成由七個行

業組成，而選股方法則是按七個行業組別選出成分股，並確保於七個行業中的市值覆蓋均不低於

５０％，從而令指數成分實現更均衡的行業分布。同時，就成分股的權重上限，由原先的普通股

票上限為１０％，同股不同權或第二上市上限為５％，改為所有成分股的權重上限劃一為８％。

而在「快」方面，上市歷史要求亦有所放寬，由市值全市場排名前的才可以三個月上市歷史便納

入，變成公司只要是恆生綜合指數的成分股，則只要有三個月的上市歷史便可納入。



＊那有關優化落實了後，對恆指接下來會有何影響呢？＊



首先，最明顯的是，至執筆日，友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）及匯豐

（００００５）於指數中的權重均高於８％，分別是１０﹒２７％、９﹒２％及８﹒３％。恆指

改革後，有關股票於指數中的比重便要減至８％，一些被動追蹤恆指的資金可能會流出有關股票

，影響短期股價表現。

其次，就指數整體而言，改革後的新指數（以下簡稱為恆指８０）周期股成份會減少，而成

長股的成分則會加重。就著周期性板塊，原有恆指中金融板塊佔比達４０﹒３％，地產板塊佔６

﹒７％，兩者加起來已佔了恆指約４７％的比重，令恆指的表現長期停滯不前；而在新的恆指８

０中，信息科技板塊的比重會由２６﹒９％升至２８﹒６％，消費板塊比重會由１０﹒４％升至

１４﹒２％，醫療保健板塊會由４﹒６％升至７﹒４％，三者加起來已經佔恆指８０的比重超過

五成，令日後的恆指８０新經濟佔比更重。而且日後納入速度遠快於現在，一些新經濟公司，只

要上市歷史足夠三個月，便可以納入恆指８０中，預期將有機會令指數擺脫長期「有波幅，冇升

幅」的困境。

最後，新的恆指８０估值中樞預計將會有所提升，令恆指能脫離於全球指數中長期處於「估

值窪地」的狀態。由於恆指８０納入了更多的新經濟企業，整體成長性更佳，根據恆指公司的估

算，恆指８０的市盈率，相對於現有恆指，預料將有３ｘ至４ｘ的提升，而由於恆指的成長性更

重，預期將能吸引更多追求成長的資金投入，令其長線表現有所提升，這對香港的指數投資者來

說，未始不是個福音了。《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

