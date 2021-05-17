《金石為開－黃威》通脹超預期增長，黃金維持震盪上行

《金石為開》美國４月份通脹資料加速增長，超出市場預期，引發了上周市場波動。美債息

率再度出現上行風險，疊加美元反彈對短線金價造成壓力。不過美聯儲仍極力淡化通脹風險，同

時美國４月零售資料意外遜於預期，令債息及美元再度回軟。黃金隨後反彈創下階段性新高，全

周累計上升０﹒３％。



美國４月整體ＣＰＩ同比大增４﹒２％，增速創２００８年９月以來新高，高於預期的

３﹒６％；４月核心ＣＰＩ同比亦增長３％，創１９９６年１月以來最大增幅，高於預期的

２﹒３％。此外，美國４月ＰＰＩ同比亦大增６﹒２％，創該機構自２０１０年開始跟蹤資料以

來的最大漲幅，高於市場預期的５﹒８％。推動４月份美國ＰＰＩ上漲的主要因素，鋼鐵產品價

格的分項指標跳漲了１８﹒４％。



因經濟重啟快速推升需求，但供給端產能受限，短期內通脹正快速升溫，引起市場對流動性

收緊的擔憂。上周１０年期美債收益率一度升至１﹒７％之上，導致美股及黃金均出現急挫。不

過４月美國零售銷售則未見增長，剔除汽車的零售銷售環比甚至下滑０﹒８％，遠遜市場預期。

考慮到４月非農資料也增長乏力，加上美聯儲一再聲稱通脹上行只是暫時的，市場情緒最終有所

好轉。債息及美元指數陸續回落，金價受到提振創出階段性新高。



４月份資料表現的差異令市場短線分歧加大，金價後市取決於通脹及債息的相對上行速度。

預計未來數月通脹將維持較高速增長，惟就業市場尚未完全恢復以及原材料供求失衡的暫時性可

能令美聯儲維持鴿派態度，從而抑制息率上升勢頭，綜合而言仍對黃金有利。



走勢上看，金價中線維持震盪上行勢頭，不過短線超買壓力正在增大。顯現出上行遇阻的跡

象。ＲＳＩ升近超買水準後回吐壓力增加，１８５０美元附近確實有明顯阻力。投資者需留意會

否出現頂背離跡象，若ＲＳＩ反復回落，則建議逢高減磅獲利。本周重點關注美聯儲會議紀要、

歐元區一季度ＧＤＰ修正值及５月製造業ＰＭＩ初值。《六福金融分析師 黃威》

