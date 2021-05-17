《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｗｏ央行

《缸邊隨筆》文題是抄自英國大文豪狄更斯的Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ Ｔｗｏ Ｃｉｔｉｅｓ

，筆者改之為Ｔｗｏ央行。面對通脹中美央行取態截然不同。



美國聯儲局認為通脹是ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，穿腸過，無傷大雅。中國人民銀行則認為是

大陣仗，要嚴防。



７０年代，環球面對戰後的通脹急升。美國通脹漲至１３％，按經濟理論，利率要比通脹率

高２個百分點以上，才可以遏制通脹的上升。１３％的通脹率，即利息要升上１５厘，的確８０

年代初，美國３月期票據息升上２１厘，３０年期國債息亦升上１５厘。



＊防通脹引來高息殺傷力＊



如你供樓，要２１厘息，如你做生意、炒股要付１５厘息，乜都死啦！１９８１年７月恆指

１８１０點，１９８２年１２月，恆指跌至６７６點，巴富街２０００呎洋樓，以４萬元拍出，

這就是由通脹引來高息的殺傷力，社會及個人財富會先因通脹（價漲）而「合皮」，之後當高息

殺到，就會玉石俱焚，可以將之前所賺，全部嘔突。恆指１９８１年由１８１０點在１年多內跌

至６７６點，怎不嘔突？



７０年代的通脹╱高息╱衰退危機，促成不少對通脹的經濟研究。一個通脹生成的理論是

ｃｏｓｔ ｐｕｓｈ，ｄｅｍａｎｄ ｐｕｌｌ：７０年代石油危機使油價升→生產運輸成本升

→物價升→工人要求加薪→勞工成本升→生產物價再升→物價再升→工人以罷工來要求加薪→循

環不息，要靠政府管制物價才可止咳。



另個通脹生成理論是費利民的，通脹是因為貨幣供應過多，故要遏通脹便要加息，收縮貨幣

供應。當貨幣供應少於經濟發展所需時，息會急升。



７０年代的通脹╱高息╱衰退教訓一直是各國央行，這個貨幣供應者，所引以為戒的。

１９９４年，當時的聯儲局主席格蘭斯班看到商品指數（ＣＲＢ Ｉｎｄｅｘ）升逾２５０水平

時，他就以：「要消滅通脹於萌芽狀態」，而於９４年連加息７次，共加了３﹒５厘。不過美國

通脹率卻一直下跌至今，何故？



＊材料價升５個原因＊



筆者認為，是格蘭斯班只看到了原料價升，沒有看到「美國所用之貨」，已是由中國工人生

產，原料確是貴了，但工資及其他生產成本都平了，才致美國ＣＰＩ一直走下，所以格蘭斯班該

次加息應是加錯了，因為通脹沒有來。



１９９４年的材料價升，未有促成通脹急升，則今時的材料價升，又是否不會促成通脹升？

相信不，原因有五：



（１）美國工人的工薪貴了；



（２）中國工人的工薪又貴了；



（３）運輸費用貴了；



（４）特朗普對華貨所加徵的關稅，主要由美國入口商承擔了，故美國的入口貨價是貴了。



上四項符合了ｃｏｓｔ ｐｕｓｈ的通脹上升。



（５）這幾年各國央行增加了不少貨幣，這符合了費利民的通脹是貨幣現象之說。



因此，今次的通脹上升是不可輕視的？不過聯儲局卻堅持這個通脹上升是

ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ。聯儲局一再在美ＣＰＩ、ＰＰＩ上升之時仍如是說，市場便心安了，故

美股一跌之後便再升。而美１０年債息亦確見一升至１﹒７厘邊下又回下，果真聯儲局牙力夠？



圖一及圖二戳穿了這個心安之說。美國貨幣過多，使到近期美財政部拍賣的４個星期票據是

以１００％價，即是零利率拍出，這個零利率只於２０１５年大水浸時出現過。



零利率的票據也有人買，是因為市場Ｒｅｐｏ（隔夜拆息）是常見負息，留意，美息也見負

息了。所以今時就算美國ＣＰＩ升上１０％，ＰＰＩ升上２０％，金融市場的利息成本仍是因華

爾街水浸，而０厘時，美股必升。這不是「安心」故股升，而是貨幣供應多，股通脹，美股唔升

唔得。直到美國市場息不再見負利率，亦即沒有任何一次之後的美票據拍賣是零息為止，那時，

美股就會不安心了。



但中國人行又如何？



中國人行已明確地關心中國ＣＰＩ升，ＰＰＩ升，及外圍金融市場的不穩定性而警戒了。有

幾警戒？看上周五國內財經報章的頭條重點：



《中國證券報》：若通脹續升，貨幣政策將適時應對



《證券日報》：靠資金寬鬆的經濟復甦，難撐商品超級周期



發改委：嚴控高耗能，高污染項



中國人行對今次通脹升的嚴陣以待跟聯儲局的當無？到，將會帶來Ａ ｔａｌｅ ｏｆ

Ｔｗｏ央行，即兩個不同的後續政策。



對港投資者言，要留意的是：中國人行何時會將貨幣政策作出適時變動（即加息）以應對通

脹升。明天續。《資深投資者 石鏡泉》

