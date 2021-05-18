《運籌帷幄－梁業豪》恒指數浪方式不變

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。於本周首個交易日，港股高開後升勢受阻，惟未見淡友成功

將對手推回低位，大市維持於高位窄幅上落至收市。自２７７１６起反彈浪是否已經完結？港股

會否就此大幅回挫？經過仔細分析後，本欄有如下的看法。根據波浪理論，自４月２９日高位

２９４０５展開的為（４）－ｃ浪下跌過程，有兩個後市發展模式。（一）（４）－ｃ－ｉ浪已

於本月３日在２８２５６找到終點，（４）－ｃ－ｉｉ浪反彈且於７日高位２８８８４。

１４日低位２７７１６為（４）－ｃ－ｉｉｉ浪底，昨天（１７日）高位２８２６８會否已

是（４）－ｃ－ｉｖ浪頂，目前未可肯定，但相信頂部很快便會出現，讓（４）－ｃ－ｖ浪下跌

過程展開。其實，這是一個短期和中期局勢快將明顯轉好的數浪方式。此外，（４）－ｃ－ｉ浪

亦有可能被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，即港股現只處於（４）－ｃ－

ｉ－ｉｖ浪反彈中，短期新升浪的開始尚屬遙遠。整體而言，恆指數浪方式暫時持不變。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

