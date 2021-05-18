《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｗｏ　央行：人行

《缸邊隨筆》昨文（１７日）講Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ Ｔｗｏ央行。



上周，人行發布了些４月金融數據，今周美儲局會發布其上次的議息會議紀錄。會逐一講講

。



５月１２日，人民銀行公布了４月金融統計數據。數據顯示，４月末社會融資規模存量為

２９６﹒１６萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒７％。４月社會融資規模增量為

１﹒８５萬億元，比上年同期少１﹒２５萬億元，比２０１９年同期多１７９７億元。４月末，

廣義貨幣（Ｍ２）餘額２２６﹒２１萬億元，同比增長８﹒１％，增速分別比上月末和上年同期

低１﹒３個和３個百分點。



４月Ｍ２餘額同比增速低於市場預期，引發關注。對此，中國民生銀行首席研究員溫彬表示

，一是基數效應逐漸增強，去年為應對疫情衝擊，貨幣政策加大逆周期調節力度，Ｍ２增速較快

上升，高基數導致４月Ｍ２較快回落；二是財政存款增長較快，政府債券集中發行節奏加快，且

４月為繳稅大月，導致財政存款新增５７７７億元，分別比上月和去年同期多增１０６３１億元

和５２４８億元，貨幣回籠力度加大；三是信貸派生能力減弱，本月新增人民幣貸款１﹒４７萬

億元，分別比上月和去年同期少增１２６００億和２２９３億元。



從市場利率水平來看，４月份同業拆借加權平均利率為２﹒０１％，和上個月持平；質押式

回購加權平均利率為１﹒９６％，較上月低０﹒０５個百分點，比上年同期高０﹒８５個百分點

。「目前來看，市場利率總體保持平穩，市場流動性合理充裕，與經濟基本面相適應，也滿足了

實體經濟的需要。」溫彬認為。



光大銀行金融市場部分析師周茂華也表達了類似觀點。他告訴《金融時報》記者，４月份

Ｍ２等指標下滑更多是基數性因素影響。與去年持續加碼逆周期政策相比較，今年貨幣政策以穩

為主。２０２０年和２０２１年兩年Ｍ２均值、新增信貸和社融均高於２０１９年同期。整體看

，國內信貸環境仍保持合理適度。



＊加息機會大於減息＊



這些數據顯示：



（ａ）企業中長期貸款增長強勁；



（ｂ）居民信貸穩健增長。



由於貸款需求強，故阿爺會：



減息無乜份，並按經濟復甦勢頭來必要時加些息。



如之後數月中國經濟喎嗬，阿爺才會減息；但如經濟增長較強，阿爺就會加息。按目前中國

經濟發展情勢看，數月後加息可能性應大於減息可能性，但會怎加？２０１０年阿爺的舉措，可

作參考。



２０１０年１月，人行上調存款準備金率，即是銀行要留回多些資金，即是收緊了銀行可能

貸出的貸款資金。



２００８年８月，環球經濟因雷曼爆破而收縮，人行於２００８年１１月開始啟動４萬億的

刺激經濟方案。到２００９年底，中國經濟回復兩位數增長。於是２０１０年１月，人行便發出

上調存款準備金率的收緊訊號，在之後數年，中國存款準備金率由１３％左右，一度曾升高至

２１％左右。



這個提升銀行存款準備金率跟加息最大的分別是：加息是一棒打全船；加存款準備金率，留

回彈性予銀行去貸予有需要客戶，這樣一來便可保持經濟的一定活力。



當年的貨幣增長是個關鍵：



當年銀行１月份第一周的新增貸款約６０００億，較２００９年下半年的月平均貸款額，高

出一倍。



市場普遍預期當年全年貸款增長為７﹒５萬億，你一星期就已增６０００億，得了？所以一

定要消滅貸款超增於萌芽狀態。



２００９年１至１１月的居民消費物價指數（ＣＰＩ）上漲了０﹒６％，有估計１２月

ＣＰＩ會漲至１﹒５％，不過ＣＰＩ的上漲，應不是人行考慮加息的重點，貸款急增才是人行考

慮要遏制的主戰場，此點留待明天談。



人行近年是十分著意社會總融資及銀行貸款增長，而來出手遏制的。套用陳寶珠「女殺手」

的歌詞：「郁親手（貸款額）就聽打。」



美儲局又如何？明天（１９日）談。







＊神威藥業先看６﹒６元＊



昨在《午市閒談》視頻中，筆者推介了神威藥業（０２８７７）。神威主要在內地從事現代

中藥注射液、軟膠囊及顆粒產品的研發、生產及銷售。



神威昨午已升抵大摩兩周前定出的目標價６﹒４元，收市報６﹒５４元，升２﹒１９％；預

期市盈率６﹒８８倍，預期周息率４﹒０３％。中藥股昨普遍上升，而神威在４隻報升的中藥股

中，升幅僅次於華潤醫藥（０３３２０）。



＊首季收入增３７％＊



今年首季度神威藥業營業額增長理想，包括它在內的中藥股，料將受惠於國家大力發展中醫

藥，並推動中醫藥走向國際的政策。



神威首季營業額７﹒４４億元（人民幣．下同），按年增加３７％，其中注射液及軟膠囊產

品的營業額，分別按年增３４﹒２％及６﹒６％；顆粒劑及中藥配方顆粒產品的營業額，分別按

年增６２﹒２％及５０﹒５％％；其他劑型產品的營業額按年增５４﹒２％。



＊低位徘徊已久＊



從月線圖看，神威自２０１１年以來，在低位徘徊已久，再跌機會不大，可望趨好。升上機

會又如何？日線圖近日高位出現兩支陰燭，疲態已露。策略上，投資者可候６﹒４５元吸納，短

期阻力在６﹒８元，目標介乎６﹒６至６﹒８元之間；短期支持６﹒３元，止蝕６﹒２元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

