《凱文隨筆－凱文》美國終發善心，向世界釋出疫苗

《凱文隨筆－凱文》美國拜登政府隔晚（１７日）終於宣布，會向世界提供２０００萬劑新

冠病毒疫苗，但沒有其他細節。他先前的承諾是在６月底前向世界提供６０００萬劑疫苗，現在

的規模是縮減了。拜登補充：「美國不會像中國、俄羅斯那樣，透過疫苗去討好別的國家」。



拜登年紀不小，但氣量卻媲美三歲孩童，是童心未泯的老頑童。全世界有能力研發及生產疫

苗的就只那寥寥可數的幾個國家，當各國都熱切渴求這東西來救命時，你肯賣給人家，跪地叩頭

都來不及了；如果你是免費贈送人家，就是再生父母。任何人做這種善事，都不會被他人詬病；

若獲得受恩者的幾句美言，也是施恩者應得的；尤其是美國過去日子一直在囤積疫苗，而中俄則

將疫苗送贈有需要的國家。怎麼拜登與他的團隊總是拿這種事來抨擊、抹黑中國與俄羅斯？總統

氣量小，其團隊也上行下效，似乎還要由「偽君子」漸漸過渡至「真小人」了，跟特朗普團隊沒

甚分別了。



前陣子，拜登政府也不曉得受了甚麼刺激，突然要搶佔道德高地，支持放棄新冠疫苗的知識

產權，但事前未跟盟友或藥廠溝通，就自行宣布，結果各方的意見大相徑庭，法國那位青年才俊

總統在事件中，也由起初的「絕對支持」，變成後來的「有點懷疑」；德國總理及歐盟主席都反

對。其實，藥廠斥巨資研發疫苗，如果成功後逼使其放棄應得的專利，只要設身處地想一想，也

是無法接受的事。比爾蓋茨當年不就是靠視窗軟件專利，造就其一代傳奇，令他長年累月都穩佔

環球富豪榜前列位置。再說，美國倡議放棄專利，就能贏得世界的掌聲嗎？不見得，因為美國在

特朗普年代，就有所謂國防法案，對疫苗原材料實施出口管制，禁令延續至今，所以拜登也不必

談甚麼討好不討好別國的事了，有誰還看不清美國的真面目呢。



這幾天，台灣突然爆發疫情，一向高度關注台灣安危的美國由始至今，沒給過台灣一劑疫苗

；但視台灣民眾為同胞的中國政府卻願意提供援助，但據國台辦稱，民進黨當局拒絕了。台灣的

央視，以及當地一些媒體，直至今天還在用「武漢肺炎」一詞，配合著西方一些邪惡政客開口閉

嘴就說病毒是中國製造出來的曲譜唱戲。當中國生產出疫苗後，台灣央視就力陳疫苗保護率之低

、接種反應數據之不完整、生產程序之不符國際規格等，來抹黑中國的疫苗；簡單總結一句就是

：「假的，別用」。現在，一些中國網民對台灣的疫情幸災樂禍，那也是不難理解的。為了意識

形態之爭，執政者置民眾性命安危於不顧，那跟中東過去幾日發生的嚴重衝突又有何分別？數千

枚火箭炮、８０噸炸藥，相互贈送對方，造成多少傷亡與破壞，在一片頹垣敗瓦之後，多少家庭

的畢生努力又要歸零，多少幼童又要在漫漫人生長路渡過比同儕更艱苦的日子。



香港市民相對很多國家的人民要幸運，既可免費打疫苗，還任君選擇喜歡的疫苗品牌，但很

多人仍然選擇不打，也許是媒體天天在追蹤打了疫苗而死亡的個案，卻不管其死因是否跟疫苗相

關。目前全球因新冠病毒而死亡人數逾３３８萬人，受感染人數逾１﹒６億人，病毒變株層出不

窮，趕緊打疫苗，不但有助預防受到感染，且面對新毒株，也可能有若干的保護力。

